Число заражений коронавирусом в Чехии превысило миллион

Во вторник, 2 февраля, в Чехии было выявлено 9 057 зараженных коронавирусом. Это на 133 человека меньше, чем на прошлой неделе. С начала пандемии в Чехии уже 1 003 657 человек заразились covid-19. Вылечились 893 931 человек.

Индекс PES находится на уровне 70 баллов. Репродуктивное число снизилось до 0,99. Во вторник медики провели 28 938 ПЦР-тестов и 27 105 антигенных.

Во вторник госпитализировали на 298 человек меньше, чем в понедельник. Всего их 5 811. В тяжелом состоянии 1 002 пациента.

С воскресенья индекс PES держался на уровне 73 балла, но во вторник упал до 70. Репродуктивное число R также в течение двух дней было выше 1, но данные, полученные во вторник, повлияли на уменьшение этого параметра. Теперь число R равно 0,99.

Сейчас в Чехии действуют ограничения пятого уровня опасности по системе PES, несмотря на то, что индекс риска соответствует четвертой ступени. Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны сказал, что индекс PES больше не учитывается для регулирования ограничений. Ключевую роль играет число госпитализированных.



Источник: idnes