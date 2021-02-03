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В Чехии продлили дистанционное обучение в школах

В Чехии продлили дистанционное обучение в школах

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Когда ученики вернутся в школу, пока неясно. На следующей неделе большинство из них продолжат учиться дистанционно. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства образования Анета Леднова. Сейчас открыты только детские сады и специальные школы, а также первые и вторые классы начальной школы.
В Чехии продлили дистанционное обучение в школах

Раньше представители министерства образования заявляли, что выпускники начальных и средних школ первыми вернутся за парты. Министр образования Роберт Плага в январе говорил о том, что возможно открытие небольших школ и возобновление практических занятий для студентов последних курсов университетов.

Минздрав готовил изменения в противоэпидемической системе PES, согласно которым ученики последних классов смогут вернуться за парту даже при строжайшей пятой ступени опасности. Изменения должны были вступить в силу в начале февраля, но пандемию не удалось замедлить, а британская мутация коронавируса способствовала ужесточению ограничений, поэтому планы о возвращении учеников в школы отложились. 

На прошлой неделе Плага уточнил, что ученики вернутся в школы только, когда будут созданы условия для поддержания стабильной работы школы и контроля распространения вируса. Возможно, использование “полоскательных” тестов на covid-19 позволит ученикам вернуться в школы в ближайшие недели. Министерство здравоохранения сейчас работает над вариантами проведения тестирования в школах. Много зависит от того, как решатся вопросы логистики. 

Всего в Чехии около 4200 начальных школ, 1200 средних школ, на каждый класс школы во всей Чехии приходится по 100 000 детей. Плага предполагает, что в организации тестирования в школах могли бы участвовать и органы территориального самоуправления. 

 

Источник: ceskenoviny

 
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Темы
коронавирус студенты Чехия пандемия Министерство образования Министерство здравоохранения Прага
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