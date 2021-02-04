Половина медработников и 20% людей старше 80 лет в Чешской Республике уже получили вакцину

Около 20% жителей Чехии в возрасте старше 80 лет уже получили вакцину против covid-19. По словам министра здравоохранения Яна Блатны, в отдельных регионах показатели отличаются: от 10% до 30% вакцинированных. Прививки сделали более 50% медицинских работников.

Фото: ČTK

Вакцинация медработников уже повлияла на процент заболеваемости — количество инфицированных снизилось на треть. По словам директора Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) Ладислава Душека, люди старше 75 лет с 50% вероятностью окажутся в тяжелом состоянии, требующем госпитализации, если получат инфекцию.

В общей сложности в Чехии вакцинировано около 3% населения, что, по словам министра, сопоставимо с показателями большинства стран ЕС. Среди людей старше 80 лет было вакцинировано 84 тысячи человек, еще около 200 тысяч проявили интерес к вакцине. В возрастной группе от 65 до 80 лет 30 тысяч человек также сделали прививки.

По словам Душека, наибольшему риску подвержены люди старше 65 лет, но не из-за возраста, а из-за наличия других заболеваний. Количество госпитализированных с covid-19 сейчас держится на уровне 6000 человек (около 450 пациентов поступают в больницы ежедневно и примерно столько же выписываются). Душек отметил, что количество людей в тяжелом состоянии в больницах постепенно начинает расти, сейчас таких пациентов около 1100. Инфицированных примерно в два-три раза больше, чем показывают тесты.

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Источник: lidovky.cz