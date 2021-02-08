Актуально к 8 февраля: правила въезда в Чехию и посещения МВД для иностранцев из стран СНГ

С 1 февраля действует новое постановление правительства. Все иностранцы, прибывающие в Чешскую Республику после 5 февраля из стран СНГ (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан), должны будут провести на карантине 5 дней. После пятидневной изоляции иностранцы должны сдать ПЦР-тест.

Посещение МВД для продления визы возможно только с отрицательным ПЦР-тестом и после прохождения карантина. Во всех остальных случаях МВД не примет иностранца, а также может вызвать его в полицию за нарушение карантинного режима.

Представители компании RED PANDA (центр интеграции и помощи студентам) связались с Министерством внутренних дел Чешской Республики для прояснения ситуации. 2 февраля все сотрудники МВД проходили инструктаж по поводу новых ограничений. Согласно новым правилам, с 5 февраля МВД не будет принимать иностранцев, которые не прошли карантин и не сделали тест после прилета из стран СНГ.

Сотрудники ведомства получили инструкцию вызывать полицию для задержания граждан, которые нарушили карантинные ограничения и новые правила посещения МВД.

Все иностранцы, которые уже были записаны на сдачу отпечатков пальцев, подачу на продление визы, получение готовой биометрии сразу после прилета, теперь должны перенести запись на другую дату. Для этого нужно сделать официальный запрос в письменном виде в МВД. В некоторых случаях возможно сделать это по телефону — если сроки не влияют на одобрение визы.

С 14 февраля действуют новые правила: перед прилетом в Чехию необходимо сдать ПЦР-тест в стране вылета не позже чем за 72 часа.

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