Прага тестирует новое мобильное приложение «Осторожно, трамвай!»

Пражское транспортное предприятие совместно с компанией Safe Public Transport разработало новое мобильное приложение «Осторожно, трамвай!» (www.pozortramvaj.cz), которое будет предупреждать пешеходов и водителей о приближающемся трамвае.

Фото: DPP

Основная цель проекта — повысить безопасность пешеходов на дорогах и снизить количество аварий в городе. Из-за невнимательности, спешки, неправильной оценки ситуации ежегодно в Праге десятки людей получают травмы после столкновения с трамваем, аварии также наносят значительный материальный ущерб городскому общественному транспорту.

Новое приложение предназначено для всех невнимательных участников дорожного движения, которые при переходе через трамвайные пути слушают музыку, звонят по телефону или читают сообщения. Водители часто смотрят в навигатор и не видят приближающийся трамвай. Им приложение поможет избежать столкновения.

Приложение работает в фоновом режиме смартфона и обменивается данными через Bluetooth с передающим устройством при приближении трамвая. Благодаря включенному Bluetooth приложение вовремя предупредит вас о приближающемся трамвае с помощью звукового или визуального оповещения.

В рамках пилотного проекта передатчиками уже оснащены 97 трамваев (маршруты № 9,11 и 22). Транспортное предприятие Праги приглашает жителей столицы протестировать мобильное приложение и сообщить о результатах на сайте https://www.pozortramvaj.cz/pilotni-provoz

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале.