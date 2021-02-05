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Прививка от коронавируса: 322 человека в Чехии уже столкнулись с побочными эффектами

Прививка от коронавируса: 322 человека в Чехии уже столкнулись с побочными эффектами

420on.cz 1812 0
По данным Государственного института по контролю лекарственных средств, в Чехии вакцину получили свыше 310 тысяч человек. У 322 из них есть подозрения на побочные эффекты: повышенная температура, озноб, утомляемость, болевые ощущения в месте инъекции или тошнота.
Фото: Profimedia
Прививка от коронавируса: 322 человека в Чехии уже столкнулись с побочными эффектами

Ведомство подчеркивает, что в 322 случаях, о которых сообщается, речь идет именно о подозрениях на побочные эффекты, то есть указанные симптомы, возможно, не связаны с вакцинацией. Признаки соответствуют побочным эффектам, которые производители вакцины указывают в описании препаратов. 

Примерно в 25% случаев люди жаловались на головные боли, головокружение, обмороки. Десятки пациентов жаловались на боль в области суставов, мышц, спины или на проблемы с пищеварительной системой. У некоторых пациентов была сыпь, одышка, аллергическая реакция или проблемы с работой сердечно-сосудистой системы.

В Чешской Республике используются вакцины от двух производителей — Pfizer/BioNTech и Moderna. В ближайшие дни ожидаются первые поставки вакцины AstraZeneca, которая была третьей разрешенной вакциной для использования в ЕС. Прививки начали делать в первую очередь медицинским работникам и пожилым людям старше 80 лет.

Правительство Чехии рассматривает вариант закупки вакцин у России. 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
вакцинация Чехия коронавирус
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