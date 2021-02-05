В Злинском крае столкнулись два грузовых поезда

В результате столкновения двух грузовых поездов в Злинском крае в ночь на 5 февраля было остановлено движение на одном из основных железнодорожных коридоров Чешской Республики. Движение между Тлумачовым и Отроковице недалеко от Злина прервано, по маршруту курсируют дополнительные автобусы. Два вагона одного из поездов сошли с рельсов, причина аварии выясняется.

Фото: Dalibor Glück

Железнодорожная авария произошла около 13:30, в результате происшествия никто не пострадал, об этом сообщил пресс-секретарь железнодорожной инспекции Мартин Драпал. По предварительным оценкам, ущерб превышает 31 000 000 крон — пострадали легковые автомобили, перевозимые одним из поездов. Представители железнодорожной инспекции допускают, что причиной аварии стал человеческий фактор.

По словам Драпала, с рельсов сошли два последних вагона поезда, который стоял на путях с грузом (легковыми автомобилями). В него врезался товарный состав, груженый пустыми контейнерами. Тест на наличие алкоголя в крови у обоих машинистов был отрицательным. Криминалисты устанавливают подробности инцидента, возбуждено уголовное дело.

Движение на линии 330, которая соединяет Пршеров с Бржецлавом, остановлено на участке «Тлумачов — Отроковице». Введено альтернативное автобусное сообщение для пассажиров. Пресс-секретарь Чешских железных дорог Роберт Паган не исключил, что движение поездов в полном объеме будет возобновлено в воскресенье, 7 февраля.

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Источник: ceskatelevize.cz