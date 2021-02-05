Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС

«Мы хотим взвесить такой вариант. Если бы мы получили вакцину (Sputnik V), мы пошли бы по тому же пути, что и Венгрия», — сказал Бабиш.
Венгерское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцину, хотя на уровне Европейского союза этого еще не произошло.
«Лучшая вакцина — та, которая безопасна для здоровья наших граждан», — сказал Бабиш после переговоров с премьер-министром Венгрии. «Но лучшая вакцина — это та, которая есть у нас прямо сейчас. Вакцина не о политике, вакцина о безопасности наших граждан», — добавил он.
Согласно договору, заключенному в январе, Россия должна предоставить Венгрии 2 миллиона доз вакцины Sputnik V в течение трех месяцев, что достаточно для вакцинации 1 миллион человек.
По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, закупки через Брюссель идут очень медленно. Правительство Венгрии передало чешской делегации весь опыт покупки вакцины Sputnik V.
«Они знают, у кого мы покупаем, как мы покупаем, как мы обеспечиваем безопасность», — сказал Орбан.
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Источник: seznamzpravy.cz