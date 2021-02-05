Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС

Чехия рассмотрит венгерский вариант — покупку и применение российской вакцины против covid-19 без одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш в Будапеште. 2 февраля Венгрия получила первые 40 тысяч доз вакцины Sputnik V.

«Мы хотим взвесить такой вариант. Если бы мы получили вакцину (Sputnik V), мы пошли бы по тому же пути, что и Венгрия», — сказал Бабиш.

Венгерское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцину, хотя на уровне Европейского союза этого еще не произошло.

«Лучшая вакцина — та, которая безопасна для здоровья наших граждан», — сказал Бабиш после переговоров с премьер-министром Венгрии. «Но лучшая вакцина — это та, которая есть у нас прямо сейчас. Вакцина не о политике, вакцина о безопасности наших граждан», — добавил он.

Согласно договору, заключенному в январе, Россия должна предоставить Венгрии 2 миллиона доз вакцины Sputnik V в течение трех месяцев, что достаточно для вакцинации 1 миллион человек.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, закупки через Брюссель идут очень медленно. Правительство Венгрии передало чешской делегации весь опыт покупки вакцины Sputnik V.

«Они знают, у кого мы покупаем, как мы покупаем, как мы обеспечиваем безопасность», — сказал Орбан.

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Источник: seznamzpravy.cz