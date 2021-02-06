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Погода в Чехии: чрезвычайная опасность на дорогах

Погода в Чехии: чрезвычайная опасность на дорогах

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Метеорологи предупредили, на дорогах Чехии ожидается сильная гололедица.
Погода в Чехии: чрезвычайная опасность на дорогах

С утра субботы до утра понедельника в некоторых районах Злинского и Южно-Моравского регионов ситуация на дорогах будет небезопасной, гололедица будет и в других районах на юго-востоке республики. Замерзнут не только дороги, но и деревья и линии электропередач, это может создать трудности для движения транспорта и электроснабжения.

Ситуацию усугубит снегопад, который ожидается в большей части республики. Мокрый снег выпадает на северо-западе Чехии, к утру понедельника в некоторых местах выпадет до 25 сантиметров снега.

В субботу вечером и в воскресенье на юге страны ожидается ледяной дождь, после которого образуется сильная гололедица. Предупреждение о гололедице распространяется на Весели-над-Моравой в Южно-Моравском крае и на окрестности Лугачовиц, Отроковиц, также на Рожнов-под-Радгоштем, Угерске-Градиште, Угерски-Брод, Валашске Клобоуки, Визовице, Всетин и Злин в Злинском крае. Гололед будет и в некоторых частях Высочинского, Южно-Моравского, Оломоуцкого и Моравско-Силезского регионов.

Метеорологи предупреждают, что из-за экстремального замерзания поверхности дорог вождение автомобиля может быть очень опасным. Существует риск несчастных случаев,ожидаются перебои в подаче электроэнергии, падение деревьев или опор линий электропередач, могут оборваться провода. 

«Рекомендуется по возможности не выходить на улицу и не ездить на машине», — прокомментировали ситуацию метеорологи из ČHMÚ. 

Вечером воскресенья на всей территории республики ожидается снегопад. К полудню понедельника местами может выпасть от 10 до 25 сантиметров снега. Меньше всего снега выпадет на юго-востоке и северо-западе республики, то есть в большей части Южно-Моравского, Злинского и Карловарского регионов.

 

Источник: ČTK

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Темы
погода опасность Чехия дороги
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