Cенаторы хотят, чтобы Конституционный суд Чехии пересмотрел правительственные меры против коронавируса

Группа сенаторов собирается обратиться в Конституционный суд для пересмотра постановления правительства об объявлении чрезвычайного положения и некоторых последующих мер, таких как закрытие школ, ограничение богослужеб или запрет на выход из дома в ночное время. Они указывают на абсурдность некоторых мер — например, на запрет на выезд из Чехии в ночное время.

По словам вице-премьера Яна Гамачека , каждое постановление правительства можно интерпретировать по-разному. «Полицейский не будет стоять на границе в два часа ночи, чтобы оштрафовать вас», — прокомментировал он.

Сенаторов особенно беспокоит непонятность мер и то, что правительство постоянно их меняет.

Глава «Пиратов» Иван Бартош в ходе дискуссии на чешском телевидении отметил, что, согласно вердикту суда, который был вынесен весной, меры правительства должны быть понятными и обоснованными. По его словам, в жалобе подчеркивается принцип, согласно которому меры должны включать объяснение их эффекта.

По мнению многих политиков, сейчас меры не соответствуют этим правилам, а правительство не может справиться с пандемией и не может сказать, как ограничения должны остановить распространение эпидемии.

«Мы понимаем необходимость некоторых мер, но сейчас правительство ограничивает жизнь даже там, где в этом нет необходимости », — сказал вице-президент Сената Ян Хорник.

Юрист Ондржей Достал, участвовавший в подготовке обращения в Конституционный суд, заявил, что чрезвычайное положение не должно позволять правительству в долгосрочной перспективе управлять декретами и исключать из игры парламентскую оппозицию и Сенат.

Прошение подписано 18 сенаторами, возможно, его подпишут и другие. «Если правительство не предложит ускоренного решения, сенаторы готовы обратиться в Конституционный суд», — заявил менеджер сенаторского клуба STAN Ян Долежалек. Предложение готовы поддержать и другие члены Сената.

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Источник: novinky.cz