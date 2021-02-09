Профессии будущего: IT-направление в вузах Чехии

Для того, чтобы быть востребованным специалистом в мире будущего, необходимо уже сейчас заняться своим профессиональным развитием с учетом тенденций на рынке труда. Роботизация, искусственный интеллект, облачные платформы, суперматериалы и интернет вещей — на дворе Четвёртая промышленная революция.
Всем нам придется более тесно работать с технологиями и учиться находить общий язык с «цифрой». Тем, кто уже давно окончил вуз, стоит подумать о том, как прокачать свои навыки и освоить новые компетенции. Выпускникам школ, которые только выбирают, в каком направлении строить карьеру, мы советуем присмотреться к IT-сфере. В статье рассказываем о том, где учатся «айтишники» в Чехии.
В Чехии ИТ-специалистов готовят в разных вузах по всей республике. Информатику можно изучать в технических университетах в Брно, Пардубице, Либерце и в Остраве. Сегодня мы остановимся на вузах Праги. Среди них Чешский технический университет (ЧВУТ), Высшая школа экономики (ВШЭ) и Карлов университет.
1. ČVUT считается лучшим техническим вузом страны. Информатику здесь изучают на трех факультетах — FIT (факультет информатики), FEL (факультет электротехники) и FJFI (факультет ядерной физики). На первые два факультета принимают после вступительных испытаний по математике. Чтобы изучать ядерную физику в ЧВУТ, достаточно желания — туда принимают без экзаменов, если ваш средний балл за последние четыре года обучения в школе был не ниже 2,0 (в российской системе это оценка 4). Остальным все-таки придется сдавать математику, а также подтвердить знание чешского языка на уровне B2.
FEL или Факультет электротехники сотрудничает с крупными компаниями, на факультете есть своя исследовательская лаборатория, а в 2001 году там открылся Центр Искусственного интеллекта.
Выбрать можно одну из двух программ — «Открытая информатика» и «Разработка программного обеспечения и технологии». Каждая из них делится на несколько специализаций. Во время поступления студент выбирает программу, затем уже после 1 курса решает, на чем он хочет сосредоточиться.
«Открытая информатика» дает возможность выбрать одну из четырех специализаций:
– «Основы искусственного интеллекта и компьютерных наук»
– «Программное обеспечение»
– «Интернет вещей»
– «Компьютерные игры и графика»
«Разработка программного обеспечения и технологии» предлагает специализации:
– «Мультимедиальные технологии»
– «Программист/архитектор веб-приложений»
– «Сетевой специалист»
– «Информационные системы и предпринимательство»
Студент не обязан выбирать специализацию, но это отличная возможность получить приложение к диплому и стать узким специалистом.
FIT или Факультет информатики открылся только в 2009 году. Это молодой факультет, но и путь от транзистора к искусственному интеллекту человечество преодолело меньше, чем за сто лет. Здесь студенты уделяют сто процентов своего внимания информатике. На первом курсе они осваивают теоретическую базу, затем выбирают одно из восьми направлений:
– «Безопасность и информационные технологии»
– «Информационные системы и менеджмент»
– «Компьютерная инженерия»
– «Теоретическая информатика»
– «Веб и разработка программного обеспечения – специализация Компьютерная графика»
– «Веб и разработка программного обеспечения – специализация Разработка программного обеспечения»
– «Веб и разработка программного обеспечения – специализация Веб-инжиниринг»
– «Инженерия знаний»
FJFI или Факультет ядерной физики и инженерии знакомит студентов с экономикой, прикладной математикой и компьютерными науками. Сейчас крупные компании все чаще выбирают специалистов с «гибридными» или междисциплинарными компетенциями, поэтому обучение на FJFI дает выпускникам больше шансов на успех при трудоустройстве. На факультете есть три IT-направления:
– «Прикладная информатика»
– «Математическая информатика»
– «Разработка программного обеспечения»
2. Все-таки VŠE это экономический вуз, поэтому студенты, которые изучают информатику здесь, нацелены на работу на предприятиях. Они смогут управлять бизнес-процессами с помощью ИТ-технологий. Студенты осваивают азы управления проектами, получают глубокие знания в области экономики и, конечно, изучают информационные технологии.
Сегодня на рынке труда особенно востребованы специалисты, которые занимаются автоматизацией бизнес-процессов с помощью программных роботов. Эта технология называется RPA (Robotic Process Automation). Чтобы справиться с такой задачей, необходимо уметь описывать бизнес-процессы, а также владеть навыками программирования. ВШЭ станет хорошей базой для развития этих скиллов.
В Высшей школе экономики можно учиться на программе «Прикладная информатика». Для поступления необходимо сдать тесты по математике и английскому языку, иностранцы также подтверждают знание чешского языка.
3. В Карловом университете на физико-математическом факультете есть программа «Информатика». Студенты здесь изучают прикладную и теоретическую информатику, а на втором курсе могут выбрать одну из шести специализаций:
– «Программирование и разработка программного обеспечения
– «Системное программирование»
– «Базы данных и веб-технологии»
– «Компьютерная графика и разработка игр»
– «Общая информатика»
– «Искусственный интеллект»
Исследования утверждают, что 77% работников будут вынуждены освоить новые навыки или полностью изменить сферу деятельности в связи с роботизацией. Некоторые из старых профессий останутся востребованными — медицинские работники, ученые, бухгалтеры, ИТ-специалисты, инженеры, руководители, педагоги, представители творческих направлений точно найдут себе место в мире будущего. В следующих статьях мы расскажем об особенностях чешского образования в этих сферах.
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