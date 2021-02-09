Профессии будущего: IT-направление в вузах Чехии

За скоростью перемен и техническим прогрессом все сложнее угнаться, инвестиции в IT растут. По оценкам экспертов к 2030 году 60% всех профессий будет автоматизировано, а по всему миру возникнет от 30 до 50 миллионов рабочих мест в сфере технологий.

Для того, чтобы быть востребованным специалистом в мире будущего, необходимо уже сейчас заняться своим профессиональным развитием с учетом тенденций на рынке труда. Роботизация, искусственный интеллект, облачные платформы, суперматериалы и интернет вещей — на дворе Четвёртая промышленная революция.

Всем нам придется более тесно работать с технологиями и учиться находить общий язык с «цифрой». Тем, кто уже давно окончил вуз, стоит подумать о том, как прокачать свои навыки и освоить новые компетенции. Выпускникам школ, которые только выбирают, в каком направлении строить карьеру, мы советуем присмотреться к IT-сфере. В статье рассказываем о том, где учатся «айтишники» в Чехии.

В Чехии ИТ-специалистов готовят в разных вузах по всей республике. Информатику можно изучать в технических университетах в Брно, Пардубице, Либерце и в Остраве. Сегодня мы остановимся на вузах Праги. Среди них Чешский технический университет (ЧВУТ), Высшая школа экономики (ВШЭ) и Карлов университет.

1. ČVUT считается лучшим техническим вузом страны. Информатику здесь изучают на трех факультетах — FIT (факультет информатики), FEL (факультет электротехники) и FJFI (факультет ядерной физики). На первые два факультета принимают после вступительных испытаний по математике. Чтобы изучать ядерную физику в ЧВУТ, достаточно желания — туда принимают без экзаменов, если ваш средний балл за последние четыре года обучения в школе был не ниже 2,0 (в российской системе это оценка 4). Остальным все-таки придется сдавать математику, а также подтвердить знание чешского языка на уровне B2.

FEL или Факультет электротехники сотрудничает с крупными компаниями, на факультете есть своя исследовательская лаборатория, а в 2001 году там открылся Центр Искусственного интеллекта.

Выбрать можно одну из двух программ — «Открытая информатика» и «Разработка программного обеспечения и технологии». Каждая из них делится на несколько специализаций. Во время поступления студент выбирает программу, затем уже после 1 курса решает, на чем он хочет сосредоточиться.

«Открытая информатика» дает возможность выбрать одну из четырех специализаций:

– «Основы искусственного интеллекта и компьютерных наук»

– «Программное обеспечение»

– «Интернет вещей»

– «Компьютерные игры и графика»

«Разработка программного обеспечения и технологии» предлагает специализации:

– «Мультимедиальные технологии»

– «Программист/архитектор веб-приложений»

– «Сетевой специалист»

– «Информационные системы и предпринимательство»

Студент не обязан выбирать специализацию, но это отличная возможность получить приложение к диплому и стать узким специалистом.

FIT или Факультет информатики открылся только в 2009 году. Это молодой факультет, но и путь от транзистора к искусственному интеллекту человечество преодолело меньше, чем за сто лет. Здесь студенты уделяют сто процентов своего внимания информатике. На первом курсе они осваивают теоретическую базу, затем выбирают одно из восьми направлений:

– «Безопасность и информационные технологии»

– «Информационные системы и менеджмент»

– «Компьютерная инженерия»

– «Теоретическая информатика»

– «Веб и разработка программного обеспечения – специализация Компьютерная графика»

– «Веб и разработка программного обеспечения – специализация Разработка программного обеспечения»

– «Веб и разработка программного обеспечения – специализация Веб-инжиниринг»

– «Инженерия знаний»

FJFI или Факультет ядерной физики и инженерии знакомит студентов с экономикой, прикладной математикой и компьютерными науками. Сейчас крупные компании все чаще выбирают специалистов с «гибридными» или междисциплинарными компетенциями, поэтому обучение на FJFI дает выпускникам больше шансов на успех при трудоустройстве. На факультете есть три IT-направления:

– «Прикладная информатика»

– «Математическая информатика»

– «Разработка программного обеспечения»

2. Все-таки VŠE это экономический вуз, поэтому студенты, которые изучают информатику здесь, нацелены на работу на предприятиях. Они смогут управлять бизнес-процессами с помощью ИТ-технологий. Студенты осваивают азы управления проектами, получают глубокие знания в области экономики и, конечно, изучают информационные технологии.

Сегодня на рынке труда особенно востребованы специалисты, которые занимаются автоматизацией бизнес-процессов с помощью программных роботов. Эта технология называется RPA (Robotic Process Automation). Чтобы справиться с такой задачей, необходимо уметь описывать бизнес-процессы, а также владеть навыками программирования. ВШЭ станет хорошей базой для развития этих скиллов.

В Высшей школе экономики можно учиться на программе «Прикладная информатика». Для поступления необходимо сдать тесты по математике и английскому языку, иностранцы также подтверждают знание чешского языка.

3. В Карловом университете на физико-математическом факультете есть программа «Информатика». Студенты здесь изучают прикладную и теоретическую информатику, а на втором курсе могут выбрать одну из шести специализаций:

– «Программирование и разработка программного обеспечения

– «Системное программирование»

– «Базы данных и веб-технологии»

– «Компьютерная графика и разработка игр»

– «Общая информатика»

– «Искусственный интеллект»

Все поступающие должны пройти общий тест, который проверяет навыки логического мышления и знания математики. Иностранцы должны подтвердить, что знают чешский язык на уровне B2.