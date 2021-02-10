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В Лохковском тоннеле ночью сгорел грузовик

В Лохковском тоннеле ночью сгорел грузовик

420on.cz 263 0
В ночь на 10 февраля несколько пожарных команд ликвидировали возгорание в Лохковском тоннеле на Пражской кольцевой автодороге. Из-за горевшего грузового автомобиля в тоннеле было остановлено движение транспорта в обоих направлениях. Утром пожарные сообщили, что движение автомобилей будет ограничено и после обеда.
Фото: Twitter Hasiči Praha
В Лохковском тоннеле ночью сгорел грузовик

Грузовик с болгарскими номерами загорелся около полуночи посреди Лохковского тоннеля, ведущего к аэропорту. На место происшествия выехали несколько пожарных расчетов и спасательная служба.

«Огонь повредил в основном кабину грузовика, в результате инцидента никто не пострадал», — сказала пресс-секретарь пожарной службы Катержина Суханска.

Пожарные использовали несколько водяных струй для ликвидации пожара, а также подключили специальный огнетушитель Cobra. Тушение пожара осложняла низкая температура воздуха, из-за чего на дорожном покрытии в тоннеле образовался лед.

Перед тоннелем в обоих направлениях выстроились колонны грузовиков. Первоначально Пражская кольцевая автодорога на месте пожара была полностью закрыта, до трех часов ночи движение транспорта на шоссе D1 было частично возобновлено. Около пяти часов утра 10 февраля специализированная компания убрала грузовик из туннеля, начались  работы по ликвидации последствий пожара. 

Ущерб оценивается примерно в 2,5 миллиона крон. Причина пожара выясняется.

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Источник: novinky.cz

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Темы
пожар Автомобили Прага дороги
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