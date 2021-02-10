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Дистанционное обучение в школах Чехии: 75% родителей недовольны

Дистанционное обучение в школах Чехии: 75% родителей недовольны

420on.cz 795 0
Качество дистанционного обучения в чешских школах стало лучше. Это следует из опроса, проведенного компанией PAQ Research для Фонда Чешской Споржителны (Nadace České spořitelny) в период с апреля по ноябрь 2020 года. В опросе участвовали сотни учеников начальных школ и гимназий, а также их родители.
Фото: Martin Fendrych
Дистанционное обучение в школах Чехии: 75% родителей недовольны

Согласно опросу, осенью большинство школ использовали единую онлайн-среду для дистанционного обучения. Хотя бы раз в неделю 93% школ использовали эту возможность общения с учениками, тогда как весной этот показатель составлял только 64%. Исследование показало, что количество учеников, с которыми школа вообще не контактировала онлайн, уменьшилось с 6% до менее, чем 1%.

В ходе опроса родители отметили, что осенью качество дистанционного обучения улучшилось, однако 75% из них, как и весной, по-прежнему недовольны такой формой. По мнению социолога Даниэля Прокопа, возможно, причина в том, что весной люди не так сильно осознавали недостатки дистанционного обучения.

Осенью, по словам опрошенных родителей, количество видеоконференций с участием педагогов значительно увеличилось. Время, затрачиваемое на ежедневное обучение, увеличилось в менее образованных семьях с 3,7 часов в апреле до 5,3 часов в ноябре. В семьях с более высоким уровнем образования обучение в среднем занимает около 4,5 часов.

Осенью учителя выставляли оценки чаще, чем весной, но в то же время они все чаще применяли устную форму оценки успеваемости в начальных школах первой ступени. Весной 21% родителей заявили, что учителя используют устную форму оценки, а осенью доля таких ответов выросла до 43%.

Осенью около 58% родителей придерживались мнения, что школы нужно оставить открытыми даже, если ежедневный прирост инфицированных COVID-19 будет превышать 10 000 человек. Более половины родителей в случае открытия школ согласны с такими мерами, как бесконтактное измерение температуры на входе в школу и соблюдение дистанции между учениками. Другие меры имели менее 50% поддержки (закрытие школ и переход на дистанционное обучение, карантин в отдельных классах и др.).

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
школы дети Опрос общественного мнения Чехия
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