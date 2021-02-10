Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове

В Градце-Кралове пять коров сбежали из машины во время погрузки на стоянке у бассейна Flošna и ушли в жилой район Малшовице. Местные жители получили предупреждение о том, что по городу разгуливают коровы горной полудикой породы.

Коровы свободно передвигались по улицам города, чем напугали жителей района. Животные бродили возле детского сада. Полиция и пожарные вместе с инспекторами ветеринарной службы пытались поймать животных, но им это не удалось.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова, одна из коров испугалась и направилась к торговому центру Futurum, затем к кольцевой развязке и перекрестку Милета. «Оперативная группа была вынуждена выстрелить в животное из ветеринарного ружья», — сказала Кормошова. Остальных животных скорее всего также придется усыпить, добавила она.

В отлове коров принимали участие десятки сотрудников полиции, пожарные и сотрудники ветеринарной службы.

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Источник: ceskenoviny.cz