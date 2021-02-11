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Половина сотрудников чешских компаний ходит на работу с признаками болезни

Половина сотрудников чешских компаний ходит на работу с признаками болезни

420on.cz 570 0
Около 46% чехов не остаются дома, а идут на работу даже если обнаруживают у себя признаки коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Ipsos по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, это может быть причиной массового распространения болезни и безуспешной борьбы с пандемией.
Фото: Kateřina Sulová
Половина сотрудников чешских компаний ходит на работу с признаками болезни

Исследование было представлено 10  февраля сотрудниками ВОЗ в Чешской Республике и Чешского медицинского общества имени Яна Евангелиста Пуркине. В опросе, который проводился в августе, ноябре и январе, участвовали 1000 человек. 

Базовые меры, включая мытье рук, ношение средств защиты дыхательных путей и дистанцию не соблюдают от 16% до 33% населения Чехии. Около 45% чехов в настоящее время считают эпидемию мифом, раздутым СМИ (в августе так считали 57%). Лишь 18% респондентов воспринимают коронавирус как опасное заболевание. 

По мнению 40% чехов предпринимаемые правительством противоэпидемические меры ограничивают их личную свободу без веских причин. 

«Оказывается, что в чешском обществе есть много людей, которые считают приоритетом личную свободу, что неприемлемо во время пандемии», — сказала Хелена Гнилицова из Института общественного здравоохранения и медицинского права 1-го медицинского факультета Карлова университета.

76% людей не доверяют правительству Чехии, а 66% не верят Министерству здравоохранения. Зато более 80% респондентов доверяют медицинским работникам, что, по словам Гнилицове, парадоксальным образом приводит к тому, что чехи меньше придерживаются установленных мер и полагаются на помощь здравоохранения.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Опрос общественного мнения коронавирус Чехия работа правительство Медицина и фармацевтика
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