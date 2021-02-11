Власти ввели новые правила передвижения по Чехии

Правительство Чехии на внеочередном заседании приняло решение о запрете на въезд и выезд в районы Хеб и Соколов (Карловарский край) и Трутнов (Краловеградецкий край). Исключение составляют только рабочие поездки и посещение учебных заведений.

Фото: ČTK

В Карловарском и Краловеградецком регионах коронавирус в последние недели распространяется очень быстрыми темпами, сообщил министр здравоохранения Ян Блатны. Правительство рассмотрит необходимость введения дальнейших ограничений на передвижение в некоторых районах республики. Один из вариантов — обязательное ношение респираторов в наиболее пострадавших от пандемии районах.

«В районах Соколов и Хеб ситуация вышла из-под контроля», — сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в интервью Radiožurnál.

Сегодня чешский парламент рассмотрит запрос правительства о продлении чрезвычайного положения в стране, однако премьер-министр Андрей Бабиш и его партия ANO пока не смогли собрать достаточного количества голосов в поддержку этой меры. Коммунисты, которые ранее выступали на стороне правительства, заявили, что не поддержат продление ЧП. Против также выступили коалиция ODS, KDU-ČSL и TOP, представители партий Piráti и STAN. Категорически против продления ЧП по-прежнему партия SPD.

«Премьер-министр созвал еще одну встречу с оппозицией сегодня в 8.30, но переговоры пока безуспешны», — сказал Гамачек.

«Если кто-то не одобрит чрезвычайное положение, он будет нести прямую ответственность за гибель наших сограждан. Подчеркну — прямую ответственность», — сказал Андрей Бабиш в среду во время визита в Сербию, куда он приехал, чтобы получить от коллег информацию о использовании российской вакцины Sputnik V.

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Источник: idnes.cz