Чрезвычайное положение в Чехии перестанет действовать в воскресенье

Правительство Чехии не поддержало продолжение чрезвычайного положения, которое официально должно закончиться в воскресенье, 14 февраля.

Министр здравоохранения Ян Блатны считает, что Чехию ждет катастрофа из-за того, что в Чехии отменят режим ЧП. Если страна ослабит меры против распространения коронавируса, то по всей стране возникнет такая же ситуация, как в Карловарском и Краловеградецком крае.

«Постепенно все наши больницы заполнятся настолько, что не смогут принимать пациентов», – сказал Блатны.

По словам заместителя премьер-министра и главы партии социал-демократов Яна Гамачека, в понедельник должны открыться магазины, музеи, галереи, тренажерные залы и бассейны. Запрет на выход из дома после 21:00 перестанет действовать. Рестораны останутся закрытыми на основании закона об охране общественного здоровья. Министр образования Роберт Плага сказал, что школы тоже пока не откроются.

Губернаторы Либерецкого, Пардубицкого, Карловарского, Среднечешского, Оломоуцкого края, а также мэр Праги заявили, что объявят на территории своих регионов состояние опасности, если правительство не продлит чрезвычайное положение.



Источник: idnes