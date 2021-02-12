Правительство Чехии снова обсуждает введение чрезвычайного положения

В пятницу, 12 февраля, Кабинет министров решит, кто и как будет вводить противоэпидемические меры, если в воскресенье в Чехии перестанет действовать чрезвычайное положение (ЧП).

Фото: ČTK

Вчера на заседании парламента депутаты проголосовали против продления ЧП. Не исключено, что сегодня правительство рассмотрит вариант объявления нового чрезвычайного положения. В этом случае за введение ограничений по всей стране будет отвечать правительство Чехии. Если ЧП не объявят, ответственность за меры против распространения коронавируса возьмут на себя главы регионов.

Объявить новое ЧП, в частности, призвал губернатор Пардубицкого края Мартин Нетолицки (ČSSD). Вчера губернаторы Либерецкого, Пардубицкого, Карловарского, Среднечешского, Оломоуцкого края, а также мэр Праги заявили, что объявят на территории своих регионов состояние опасности, если правительство не продлит чрезвычайное положение. Губернаторы хотят провести переговоры с членами правительства в пятницу.

При этом сами министры признают, что объявление нового ЧП нарушает Конституцию. Со статусом чрезвычайного положения связан ряд противоэпидемических мер, которые правительство может вводить при ухудшении эпидемиологической ситуации. Если ЧП в стране не действует, принимать меры и вводить ограничения могут только губернаторы регионов.

По словам заместителя премьер-министра и главы партии социал-демократов Яна Гамачека, если чрезвычайное положение в стране перестанет действовать 14 февраля, то уже в понедельник должны открыться магазины, музеи, галереи, тренажерные залы и бассейны. Также перестанет действовать запрет на выход из дома после 21:00. Рестораны останутся закрытыми на основании закона об охране общественного здоровья. Министр образования Роберт Плага сказал, что школы тоже пока не откроются.

В процессе голосования против продления чрезвычайного положения депутаты критиковали правительство за то, что в течение всего периода пандемии кабинет министров так и не смог подготовить противоэпидемический закон, на основании которого принимались бы ограничительные меры.

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