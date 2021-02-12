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Полиция проверяет людей на границах закрытых районов Чешской Республики

Полиция проверяет людей на границах закрытых районов Чешской Республики

420on.cz 1268 1
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 12 февраля по решению правительства запрещен въезд и выезд в районы Хеб и Соколов (Карловарский край) и Трутнов (Краловеградецкий край). Исключение составляют только рабочие поездки, посещение учебных заведений или врача. С сегодняшнего дня границы этих районов патрулирует полиция.
Фото: Martin Pařízek
Полиция проверяет людей на границах закрытых районов Чешской Республики

Принятые меры касаются примерно 300 тысяч человек. В указанные районы также не могут приехать люди, у которых там есть недвижимость, но они не живут там постоянно. Ограничение не распространяется на транзит через закрытые районы.

Движение по автомагистралям в этих районах не очень интенсивное, поэтому во время проверок сотрудники полиции останавливают каждый автомобиль. Как правило, люди едут на работу или везут детей в школу или детский сад. Полицейские требуют предъявить документы, подтверждающие, что водитель или пассажиры едут на работу (работодатель выдает соответствующую справку). Если полицейские видят ребенка в автокресле, они пропускают машину и не требуют подтверждающих документов.

Утром 12 февраля проезд был запрещен примерно 4-5 автомобилям. Это были польские машины, водители которых не знали о введенных ограничениях.

В общей сложности в районах Трутнов, Соколов и Хеб въезд и выезд контролируют 580 сотрудников полиции в 80 населенных пунктах. Проверки будут выборочными.

Мэры муниципальных образований в соответствующих районах отмечают, что эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться месяц назад, однако меры были приняты только сейчас. 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
полиция коронавирус Карловы Вары Краловеградецкий край правительство
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