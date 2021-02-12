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Из-за закрытия школ в Чехии страдает психическое здоровье детей

Из-за закрытия школ в Чехии страдает психическое здоровье детей

420on.cz 40 0
Закрытие школ и кружков негативно сказывается на психическом здоровье детей. Так считают представители профессиональных организаций, занимающихся вопросами образования. Они предлагают правительству разрешить отдельным категориям детей вернуться в школу с соблюдением необходимых правил безопасности и сделать некоторые виды досуга доступными для всех.
Из-за закрытия школ в Чехии страдает психическое здоровье детей

После окончания чрезвычайного положения 14 февраля школы будут работать в том же режиме, что и раньше. Об этом заявил вчера министр образования Чехии Роберт Плага. Эксперты в области образования и психического здоровья описали, как пандемия коронавируса и связанные с ней меры влияют на жизнь детей и их родителей.

«Мы предлагаем правительству набор рекомендаций, который позволит детям с высоким риском психических травм, детям из социально незащищенных семей и тем, кто не может проходить обучение онлайн, снова вернуться в школы», — сказала сотрудник Чешского профессионального общества инклюзивного образования Клара Лауренчикова.

С середины декабря LOCIKA — организация по оказанию помощи детям, которые подвергаются домашнему насилию, отмечает тревожное ухудшение психического состояния своих молодых клиентов.

«Депрессия и тревога усугубляются у детей, растет риск самоубийств, особенно среди подростков», — сказала директор LOCIKA Петра Вюншова. Она добавила, что для многих из них амбулаторного лечения уже недостаточно.

«У детей с проблемами психического здоровья состояние значительно ухудшается. В поликлиниках, где работают детские психиатры, появляется все больше пациентов с тревожными или поведенческими расстройствами, депрессией, нарастающими суицидальными мыслями. У здоровых детей наблюдается значительная потеря мотивации и недостаток радости. Отсутствие ежедневных ритуалов и режима вместе с невозможностью развивать свой потенциал и строить отношения с друзьями приводит к ощущению пустоты и потери смысла», — подтвердила детский психиатр Люция Вашкова.

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Источник: novinky.cz

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Темы
дети школы Чехия коронавирус образование
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