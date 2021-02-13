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Международная карта студента ISIC: что это, как получить и зачем она нужна?

Международная карта студента ISIC: что это, как получить и зачем она нужна?

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Студенчество — пора знакомств, открытий, путешествий и поисков своего места в мире. Так думали и создатели карты ISIC. Конечно, ведь они тоже были студентами и понимали, что молодое сердце хочет исследовать мир, но не всегда может себе это позволить.
Международная карта студента ISIC: что это, как получить и зачем она нужна?

Международный студенческий билет появился в 1953 году, инициативу предложили члены Норвежско-голландского союза студентов на 3-й Международной студенческой конференции. Они хотели, чтобы молодые люди со всего мира имели возможность открывать для себя новые страны и культуры, поэтому изначально карта давала студентам скидку на авиабилеты. 

Теперь, спустя 68 лет после появления ISIC, карту используют молодые люди в 130 странах мира. Международный студенческий билет дает право на льготы и скидки более чем в 2500 компаний и учреждений —  в кафе и фаст-фудах, у перевозчиков и в службах доставки, в спортклубах, музеях, культурно-развлекательных центрах, туристических агентствах и, конечно, в магазинах. 

Чешские студенты тоже имеют доступ к этим привилегиям, например:

– Посещение музеев и достопримечательностей Чехии со скидкой до 50% (некоторые — бесплатно);

– Расходы на туристические поездки могут уменьшиться вдвое;

– Цены на билеты в театры, на выставки, в клубы и на концерты с ISIC становятся дешевле на 30-60%;

– Скидки в ресторанах и кафе от 10%;

– Выгодные предложения в популярных фитнес-центрах.

Карту ISIC можно оформить в вузе

Большинство государственных вузов предлагают сделать карту сразу после поступления через студенческое отделение. В Университете Масарика, например, ISIC можно оформить вместо студенческого удостоверения. В Высшей школе экономики студентам предлагают карту ISIC со специальным чипом — с ним студент получает доступ в библиотеку и в столовую.

Оформление карты ISIC стоит около 350 крон. Конечно, студент может не делать карту и получить обычный студенческий билет. Но, честно говоря, немногие студенты отказываются от возможностей, которые дает зеленая карточка.

Как оформить ISIC самостоятельно

Члены Premium Care Club от студенческого клуба Redpanda могут обратиться прямо в компанию — менеджеры помогут с оформлением, заполнением заявки и с остальными шагами. 

Студент может зарегистрироваться самостоятельно на сайте ISIC. Для заказа карты нужны:

– фото;

– удостоверение личности;

– подтверждение об обучении;

– счет в банке, чтобы оплатить карточку.

ISIC доставят почтой, хотя работать карта начнет еще до того, как вы ее получите — после оформления на e-mail приходит номер удостоверения, который уже можно использовать в онлайн-магазинах. Также есть возможность доставки в пункт выдачи. 

ISIC действителен в течение одного года. Чтобы продлить карту, нужно заказать специальную наклейку. Обычно это можно сделать через университет. 

Популярные скидки ISIC 

Студент, который оформил карту в Чешской Республике, может использовать ее по всему миру. Скидки и бонусы, на которые студент имеет право, собраны в каталоге ISIC отдельно для каждой страны. Конечно, такой каталог есть и для Чехии. Можно потратить кучу времени, разглядывая предложения — их действительно очень много. 

В рейтинге чешских студентов лидируют:

1. Скидки в фаст-фудах и сетевых кофейнях: McDonald’s, KFC, Subway, Pizza Hut, Lokál — список можно продолжать очень долго;

2. Предложения от онлайн-маркета по продаже электроники Alza.cz (иногда достигают   – 30% на некоторые товары);

3. Международные посылки DHL со скидкой до 50%;

4. Бонусы от автобусных перевозчиков RegioJet и Eurolines для любителей путешествовать;

5. Скидка 10% в Knihy Dobrovský.


Несмотря на то, что студенчество в Чехии формально длится до 26 лет, карту ISIC может получить любой студент дневной формы обучения вне зависимости от возраста. 

 
 
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Темы
студенты Чехия университеты скидки
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