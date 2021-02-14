Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.73
USD
21.23
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d -2 °C
Что изменится после отмены ЧП в Чехии: в сети появилась таблица от Минздрава

Что изменится после отмены ЧП в Чехии: в сети появилась таблица от Минздрава

420on 1164 0
На этой неделе главы регионов Чешской Республики получили от министра здравоохранения Яна Блатны таблицу, которая описывает, какие ограничительные меры перестанут действовать, а какие останутся в силе.
Что изменится после отмены ЧП в Чехии: в сети появилась таблица от Минздрава

Мэр города Лоуни Павел Янда поделился таблицей в фейсбуке и предложил пользователям распространить информацию. Пресс-секретарь Устецкого края Мартин Волф сообщил, что представители муниципалитетов получили эту таблицу для ознакомления во время онлайн-заседания, чтобы иметь представление о переменах, которые придут вслед за отменой чрезвычайного положения.

«Мэр Лоуни сделал ее общедоступной в социально сети», — добавил Волф. 

Эту таблицу Ян Блатны представил губернаторам в четверг. В ней сказано, что ограничения для школ и ресторанов не изменятся, также не будет отменено ношение масок. Зато магазины, рынки и горнолыжные курорты откроются. В таблице есть некоторые странности, например, на одной стороне написано, что правила для свадеб и похорон не изменятся. Здесь же, в другой части таблицы сказано, что ограничения все-таки отменят. 

Напоминаем, что в четверг палата депутатов Чешской Республики не поддержала продление чрезвычайного положения. Правительство предполагает, что можно объявить новое ЧП, если об этом попросят главы регионов. 

Устецкий регион, которым руководит Ян Шиллер, был одним из тех регионов, которые заранее высказались за объявление ЧП. С таблицей от Министерства здравоохранения познакомились все губернаторы регионов. «Но мэрам городов и муниципалитетов мы ее не рассылали», — сообщил пресс-секретарь администрации Градце-Кралове Ден Лехманн.

 

Источник: novinky.cz

 
Рассказать всем:
Темы
коронавирус пандемия Чехия
Читайте
по теме 
В Праге открыли еще один хостел для бездомных
14.02.2021 14:22 Общество
В Праге открыли еще один хостел для бездомных
132 0
Индекс риска по системе PES снова на самом высоком уровне
14.02.2021 09:54 Экономика
Индекс риска по системе PES снова на самом высоком уровне
1872 0
Как проходят проверки на дорогах в закрытых регионах Чехии
13.02.2021 12:41 Общество
Как проходят проверки на дорогах в закрытых регионах Чехии
6654 0
Эпидемиологи разработали новые правила карантина в Чехии
13.02.2021 09:47 Общество
Эпидемиологи разработали новые правила карантина в Чехии
11698 0
Последние новости:
14
февраля
В Праге открыли еще один хостел для бездомных
14.02.2021 14:22 Общество
В Праге открыли еще один хостел для бездомных
132 0
Чешская экономика потеряла сотни миллиардов крон из-за пандемии
14.02.2021 12:16 Экономика
Чешская экономика потеряла сотни миллиардов крон из-за пандемии
348 0
Индекс риска по системе PES снова на самом высоком уровне
14.02.2021 09:54 Экономика
Индекс риска по системе PES снова на самом высоком уровне
1872 0
13
февраля
Срок действия водительских удостоверений продлили на 10 месяцев
13.02.2021 16:53 Экономика
Срок действия водительских удостоверений продлили на 10 месяцев
1337 0
Международная карта студента ISIC: что это, как получить и зачем она нужна?
13.02.2021 15:47 Общество
Международная карта студента ISIC: что это, как получить и зачем она нужна?
1200 0
Как проходят проверки на дорогах в закрытых регионах Чехии
13.02.2021 12:41 Общество
Как проходят проверки на дорогах в закрытых регионах Чехии
6654 0
Эпидемиологи разработали новые правила карантина в Чехии
13.02.2021 09:47 Общество
Эпидемиологи разработали новые правила карантина в Чехии
11698 0
Экологический вопрос: почему пластиковый пакет лучше бумажного?
13.02.2021 09:16 Общество
Экологический вопрос: почему пластиковый пакет лучше бумажного?
1537 0
12
февраля
Ограничительные меры будут действовать и после окончания чрезвычайного положения в Чехии
12.02.2021 20:59 Общество
Ограничительные меры будут действовать и после окончания чрезвычайного положения в Чехии
8423 0
Из-за закрытия школ в Чехии страдает психическое здоровье детей
12.02.2021 16:21 Общество
Из-за закрытия школ в Чехии страдает психическое здоровье детей
1895 0


Мобильная версия