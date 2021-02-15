Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.71
USD
21.19
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d -6 °C
В Оломоуце мужчина застрелил на улице сына своей девушки

В Оломоуце мужчина застрелил на улице сына своей девушки

420on.cz 553 0
Трагически закончился конфликт между двумя мужчинами в поселке Лошов (Оломоуцкий край). Как сообщил в понедельник пресс-секретарь полиции Либор Гейтман, 45-летний мужчина застрелил 24-летнего сына своей девушки после ссоры. Инцидент произошел поздно вечером 11 февраля.
В Оломоуце мужчина застрелил на улице сына своей девушки

«По предварительной информации, 45-летний мужчина после употребления алкогольных напитков поссорился с 24-летним сыном своей девушки. Ссора, которая произошла на улице, переросла в драку, после чего старший мужчина выстрелил в молодого человека. Несмотря на оказанную спасателями медицинскую помощь, молодой человек скончался от полученных травм», — сказал Гейтман.

Полицейские задержали 45-летнего мужчину на месте преступления. По данным полиции, задержанный имел лицензию на огнестрельное оружие и стрелял из пистолета. Мужчине будет предъявлено обвинение в убийстве, суд удовлетворил ходатайство о заключении его под стражу. Преступнику грозит до 18 лет лишения свободы.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram.

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция Чехия Оломоуцкий край убийство преступность
Читайте
по теме 
Как проходят проверки на дорогах в закрытых регионах Чехии
13.02.2021 12:41 Общество
Как проходят проверки на дорогах в закрытых регионах Чехии
7759 0
Германия вводит постоянный контроль на границах с Чехией
12.02.2021 14:13 Экономика
Германия вводит постоянный контроль на границах с Чехией
8334 0
Полиция проверяет людей на границах закрытых районов Чешской Республики
12.02.2021 10:01 Общество
Полиция проверяет людей на границах закрытых районов Чешской Республики
2863 0
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
10.02.2021 18:16 Общество
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
2370 0
Последние новости:
15
февраля
Перепись населения и жилищного фонда 2021 в Чехии
15.02.2021 13:08 Экономика
Перепись населения и жилищного фонда 2021 в Чехии
649 0
Министерство образования готовит IT-революцию в школах Чехии
15.02.2021 11:12 Общество
Министерство образования готовит IT-революцию в школах Чехии
1238 0
Чрезвычайное положение в Чехии: что изменилось с понедельника
15.02.2021 09:18 Экономика
Чрезвычайное положение в Чехии: что изменилось с понедельника
4173 0
14
февраля
В понедельник в Чехии начнет действовать новое чрезвычайное положение
14.02.2021 17:01 Политика
В понедельник в Чехии начнет действовать новое чрезвычайное положение
10784 0
В Праге открыли еще один хостел для бездомных
14.02.2021 14:22 Общество
В Праге открыли еще один хостел для бездомных
1325 0
Что изменится после отмены ЧП в Чехии: в сети появилась таблица от Минздрава
14.02.2021 13:25 Общество
Что изменится после отмены ЧП в Чехии: в сети появилась таблица от Минздрава
12093 0
Экономика Чехии потеряла сотни миллиардов крон из-за пандемии
14.02.2021 12:16 Экономика
Экономика Чехии потеряла сотни миллиардов крон из-за пандемии
1922 0
Индекс риска по системе PES снова на самом высоком уровне
14.02.2021 09:54 Экономика
Индекс риска по системе PES снова на самом высоком уровне
3491 0
13
февраля
Срок действия водительских удостоверений продлили на 10 месяцев
13.02.2021 16:53 Экономика
Срок действия водительских удостоверений продлили на 10 месяцев
1858 0
Международная карта студента ISIC: что это, как получить и зачем она нужна?
13.02.2021 15:47 Общество
Международная карта студента ISIC: что это, как получить и зачем она нужна?
1699 0


Мобильная версия