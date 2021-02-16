Правительство Чешской Республики одобрило проект закона о пандемии

«Правительство хочет обсудить законопроект о пандемии в палате депутатов в оперативном режиме в условиях чрезвычайного положения», — сказал министр здравоохранения Ян Блатны.
В правительстве ожидают, что замечания оппозиции и губернаторов будут учтены. Обсуждение нового закона о пандемии было одним из условий губернаторов, которые инициировали продление чрезвычайного положения на 14 дней.
Закон о пандемии дает Министерству здравоохранения право вводить ограничения, касающиеся работы общественного транспорта, учебных заведений, магазинов, торговых центров и других учреждений торговли или сферы услуг, бассейнов, фитнес-центров, а также проведения массовых мероприятий.
Согласно закону, одобренному правительством в мае прошлого года, министерство могло бы принимать такие решения и вводить противоэпидемические меры и без введения чрезвычайного положения. Закон должен был вступить в силу еще в прошлом году, но Палата депутатов его не обсуждала.
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Источник: ceskatelevize.cz