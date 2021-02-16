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В Злинском зоопарке родился детеныш уникальной черепахи

В Злинском зоопарке родился детеныш уникальной черепахи

420on.cz 67 0
В зоопарке чешского города Злин родился детеныш редкого вида азиатской сухопутной черепахи. Единственному зоопарку в мире удалось вырастить в неволе этот вид животных. Азиатские сухопутные черепахи есть только в 23 зоопарках мира. Вес взрослой особи достигает 30 килограмм.
В Злинском зоопарке родился детеныш уникальной черепахи

Информация о рождении детеныша черепахи, пол которого еще не определен, поступила от руководства зоопарка. Он появился на свет после трех лет попыток разведения этих крупнейших азиатских черепах. Первая кладка из тридцати яиц у этой пары появилась в конце 2017 года, но, к сожалению, ни одно яйцо не было оплодотворено. Тот же сценарий повторился и в следующем году. Только в ноябре 2019 года появилась надежда, что в зоопарке родится детеныш черепахи.

«В ходе проверки мы выяснили, что наконец-то у нас в инкубаторе есть одно оплодотворенное яйцо. Яйца, похожие на небольшой круглый шар, всегда забирают из павильона и помещают в инкубаторий. Здесь созданы оптимальные условия для рождения, кроме того, таким образом мы предотвращаем возможное нежелательное повреждение яиц самкой», — уточнил зоолог Вацлав Штрауб. 

После того, как детеныш вылупился из яйца, сотрудники зоопарка поместили его в террариум, в котором обеспечили температуру около тридцати градусов и высокую влажность.

«Сейчас детеныш чувствует себя хорошо, он весит 650 грамм, но пока мы не можем поместить его в павильон к родителям», — добавил Штрауб.

Азиатские сухопутные черепахи обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Вид, выращенный в Злинском зоопарке, встречается на разных территориях от Таиланда до северо-востока Индии. Крупные черепахи-долгожители живут до 50 лет. Это исчезающий вид. Основная причина — нелегальный отлов черепах в медицинских целях, а также изменение условий окружающей среды.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Злинский край Чехия животные
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