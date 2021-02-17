Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.8
USD
21.39
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 6 °C
Спорт и коронавирус: Минздрав Чехии предложил правительству новые условия

Спорт и коронавирус: Минздрав Чехии предложил правительству новые условия

420on.cz 556 1
Минздрав согласился с предложениями Национального спортивного агентства (NSA) по смягчению условий для занятий любительским или оздоровительным спортом при уровне риска 4 и 5 по системе PES. Условием будет антигенное тестирование спортсменов, в том числе детей.
Спорт и коронавирус: Минздрав Чехии предложил правительству новые условия

Минздрав принял предложение, но окончательное решение вынесет правительство Чешской Республики. Пресс-секретарь Национального спортивного агентства Якуб Вечерка предполагает, что из-за статистики заражения положительный ответ маловероятен. 

NSA хочет, чтобы дети могли заниматься спортом без ограничений даже при 4 и 5 уровне опасности по системе PES при условии, что они будут регулярно сдавать антигенные тесты на коронавирус. 

«Министерство здравоохранения в сотрудничестве с NSA подготовило условия для занятий спортом в измененной версии противоэпидемической системы (PES). Однако из-за нынешней эпидемической ситуации эта система еще не применяется на практике», — заявила пресс-секретарь министерства Барбора Петерова.

Сейчас в Чехии безрадостная статистика заражений. Число инфицированных 16 февраля превысило 12 тысяч человек, а правительство объявило новое чрезвычайное положение на территории страны, которое продлится до 28 февраля. Продолжают действовать правительственные ограничения, например, любительские и оздоровительные занятия спортом остаются фактически под запретом. В то время как профессиональные спортсмены могут тренироваться и участвовать в соревнованиях после прохождения теста, любители могут заниматься физической активностью только на природе и по двое.  

Ситуация с детьми особенно тяжелая. Переговоры между Национальным спортивным агентством и Минздравом будут направлены на решение этого вопроса. 

«Тесты на антигены можно проходить бесплатно каждые 3 дня, это правило действует для всех, так что это не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат», — подчеркивает Якуб Вечерка. 

Согласно предложению, на котором сошлись представители Минздрава и NSA,  без тестов при 5 ступени опасности люди смогут заниматься спортом вдвоем например, играть в теннис или бадминтон. На 4 ступени — будет допустимо собираться в группы до шести человек, но всегда в медицинских масках.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram.

 

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия коронавирус спорт Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
В Чехии выявили 12486 новых случаев COVID-19
17.02.2021 10:09 Общество
В Чехии выявили 12486 новых случаев COVID-19
689 1
В Злинском зоопарке родился детеныш уникальной черепахи
16.02.2021 16:30 Общество
В Злинском зоопарке родился детеныш уникальной черепахи
592 0
Чешские компании чаще всего покупают украинцы и словаки
16.02.2021 14:24 Экономика
Чешские компании чаще всего покупают украинцы и словаки
2624 0
Правительство планирует открыть все магазины 22 февраля
16.02.2021 10:33 Экономика
Правительство планирует открыть все магазины 22 февраля
6996 1
Последние новости:
17
февраля
Розыгрыш от Mad Head: Внимание, вопрос! Что сделал сыщик?
17.02.2021 11:56 Культура
Розыгрыш от Mad Head: Внимание, вопрос! Что сделал сыщик?
57 1
В Чехии выявили 12486 новых случаев COVID-19
17.02.2021 10:09 Общество
В Чехии выявили 12486 новых случаев COVID-19
689 1
16
февраля
В Злинском зоопарке родился детеныш уникальной черепахи
16.02.2021 16:30 Общество
В Злинском зоопарке родился детеныш уникальной черепахи
592 0
Чешские компании чаще всего покупают украинцы и словаки
16.02.2021 14:24 Экономика
Чешские компании чаще всего покупают украинцы и словаки
2624 0
Правительство планирует открыть все магазины 22 февраля
16.02.2021 10:33 Экономика
Правительство планирует открыть все магазины 22 февраля
6996 1
Правительство Чешской Республики одобрило проект закона о пандемии
16.02.2021 09:01 Общество
Правительство Чешской Республики одобрило проект закона о пандемии
5034 1
Часть учеников сможет вернуться в школы в марте
16.02.2021 08:53 Общество
Часть учеников сможет вернуться в школы в марте
1677 0
15
февраля
В результате схода лавины в Чехии погиб горнолыжник
15.02.2021 16:54 Общество
В результате схода лавины в Чехии погиб горнолыжник
1309 0
В Оломоуце мужчина застрелил на улице сына своей девушки
15.02.2021 13:42 Общество
В Оломоуце мужчина застрелил на улице сына своей девушки
3312 0
Перепись населения и жилищного фонда 2021 в Чехии
15.02.2021 13:08 Экономика
Перепись населения и жилищного фонда 2021 в Чехии
2416 0


Мобильная версия