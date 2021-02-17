Спорт и коронавирус: Минздрав Чехии предложил правительству новые условия

Минздрав согласился с предложениями Национального спортивного агентства (NSA) по смягчению условий для занятий любительским или оздоровительным спортом при уровне риска 4 и 5 по системе PES. Условием будет антигенное тестирование спортсменов, в том числе детей.

Минздрав принял предложение, но окончательное решение вынесет правительство Чешской Республики. Пресс-секретарь Национального спортивного агентства Якуб Вечерка предполагает, что из-за статистики заражения положительный ответ маловероятен.

NSA хочет, чтобы дети могли заниматься спортом без ограничений даже при 4 и 5 уровне опасности по системе PES при условии, что они будут регулярно сдавать антигенные тесты на коронавирус.

«Министерство здравоохранения в сотрудничестве с NSA подготовило условия для занятий спортом в измененной версии противоэпидемической системы (PES). Однако из-за нынешней эпидемической ситуации эта система еще не применяется на практике», — заявила пресс-секретарь министерства Барбора Петерова.

Сейчас в Чехии безрадостная статистика заражений. Число инфицированных 16 февраля превысило 12 тысяч человек, а правительство объявило новое чрезвычайное положение на территории страны, которое продлится до 28 февраля. Продолжают действовать правительственные ограничения, например, любительские и оздоровительные занятия спортом остаются фактически под запретом. В то время как профессиональные спортсмены могут тренироваться и участвовать в соревнованиях после прохождения теста, любители могут заниматься физической активностью только на природе и по двое.

Ситуация с детьми особенно тяжелая. Переговоры между Национальным спортивным агентством и Минздравом будут направлены на решение этого вопроса.

«Тесты на антигены можно проходить бесплатно каждые 3 дня, это правило действует для всех, так что это не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат», — подчеркивает Якуб Вечерка.

Согласно предложению, на котором сошлись представители Минздрава и NSA, без тестов при 5 ступени опасности люди смогут заниматься спортом вдвоем например, играть в теннис или бадминтон. На 4 ступени — будет допустимо собираться в группы до шести человек, но всегда в медицинских масках.

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Источник: seznamzpravy.cz