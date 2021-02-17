Министр здравоохранения прокомментировал возможное закрытие регионов Чехии

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны не исключил, что ограничения на въезд и выезд могут быть введены в других районах республики.

Фото: Profimedia

11 февраля правительство на внеочередном заседании приняло решение о закрытии районов Хеб и Соколов (Карловарский край) и Трутнов (Краловеградецкий край). Исключение составляют только рабочие поездки и посещение учебных заведений.

По словам Блатны, через две-три недели ситуация в целом по стране может стать такой же серьезной, как в Хебском, Соколовском и Трутновском районах.

«Не исключено, что мы примем такие же меры и в других населенных пунктах, — сказал он. — Хуже всего ситуация в западной части республики, где переполнены больницы. Кроме того, высока вероятность появления британской мутации коронавируса в этих регионах».

По его словам, мутации коронавируса постепенно распространяются по всей территории республики. Эксперты утверждают, что хотя заражение ими происходит быстрее, болезнь протекает так же, как и обычный коронавирус.

Блатны также напомнил, что больницы в Чехии по-прежнему загружены и им не хватает персонала. Медики не могут оказать помощь всем, кто в ней нуждается, а в некоторых регионах мощности почти всех больниц исчерпаны. Система работает почти на пределе.

По словам министра, нынешние меры не дадут результата, если люди не будут их соблюдать. В настоящее время между экспертами и политиками продолжаются дискуссии о том, как сделать введенные ограничительные меры более эффективными.

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Источник: novinky.cz