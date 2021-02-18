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В Чехию идет потепление: местами до +17°C

В Чехию идет потепление: местами до +17°C

420on.cz 1462 0
В пятницу, 19 февраля, температура воздуха в Чехии поднимется до десяти градусов Цельсия, возможны дожди. В течение следующей недели будет тепло и солнечно, похолодает только к концу февраля, сообщает Чешский гидрометеорологический институт.
Фото: Jan Strouhal, MAFRA
В Чехию идет потепление: местами до +17°C

На юге Чехии и в Южной Моравии температура воздуха днем составит от 8 до 10 градусов тепла. На севере республики будет холоднее, ожидается низкая облачность и туман, из-за чего температура воздуха днем будет на 5-7 градусов ниже, чем в местах, где светит солнце.

В пятницу и субботу, по прогнозам синоптиков, будет в основном облачно, местами туман и заморозки. Самая низкая ночная температура будет колебаться от +1 до -3 °C. Самая высокая температура воздуха днем будет составлять от 6 до 10 градусов тепла на северо-востоке Чехии, в Моравско-Силезском крае республики — около 4 градусов выше нуля, а в районах с высокой облачностью — не выше 2 °C.

В воскресенье будет преимущественно пасмурно, в горах небо будет ясным. Самая низкая температура ночью составит от +2 до -2 ° C, днем столбик термометра покажет 3–7 °C, при небольшой облачности — 10 градусов тепла.

В понедельник самые низкие ночные температуры будут составлять от +4 до -1 ° C, днем потеплеет до 8-13 °C. В районах с высокой облачностью температура воздуха не превысит 5 ° C.

Со вторника по четверг в Чехии будет частично облачная или ясная погода, ночью температура составит от 5 до 0 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до 9-14 ° C, в некоторых районах столбик термометра покажет 17 °C.

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Источник: idnes.cz

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