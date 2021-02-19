В Минздраве Чехии настаивают на обязательном ношении респираторов FFP2

Ношение респираторов FFP2 в магазинах, больницах и общественном транспорте будет обязательным. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны. Подробности будут объявлены в понедельник.

На этой неделе министр промышленности и торговли Карел Гавличек дал надежду всем предпринимателям и жителям Чехии, заявив, что будет настаивать на открытии магазинов в понедельник, 22 февраля. Этого не случится, напротив, ожидается, что меры станут еще жестче.

«За последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение », — сказал министр Блатны после заседания правительства.

В качестве альтернативы респираторам люди смогут носить наномаски или две хирургические маски одновременно. Министр здравоохранения Ян Блатны также раскритиковал действия своего предшественника Романа Примулы и директора Департамента общественного здравоохранения Яна Марунека, которые отправились на футбольный матч Лиги Европы Славия – Лестер в пражском Эдеме.

«Это очень негативный пример для сограждан», — сказал Блатны. Он поручил госсекретарю разобраться с Марунеком. Премьер-министр Андрей Бабиш уже прекратил сотрудничество с Примулой, который был его советником.

«Ситуация с пандемией развивается не очень хорошо, британская мутация вируса продолжает распространяться. Поэтому мы приняли решение, что пока не будем запускать работу оставшихся магазинов. Однако на следующей неделе я снова открою эту тему и, в зависимости от эпидемической ситуации, предложу дальнейшие шаги», — сказал заместитель премьер-министра Карел Гавличек в Twitter.

Министр образования Роберт Плага тоже прокомментировал ситуацию и сделал акцент на том, что приоритетом является возвращение выпускников средних школ за парты в начале марта, поэтому с открытием магазинов придется подождать. Другие министры также не поддержали предложение Гавличека.

В четверг премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что прислушается к мнению министров. Ослабление ограничений в нынешней ситуации — не лучшая идея. До этого вице-премьер Гавличек говорил, что, при соблюдении дополнительных условий, магазины можно будет открыть.

Министр здравоохранения Ян Блатны будет настаивать на том, чтобы как можно больше людей носили респираторы FFP2 из-за распространения мутации британского коронавируса.

«Это имеет очень большое значение, — сказал он на заседании комитета по здравоохранению в Палате депутатов в среду. — Я постараюсь сделать так, чтобы респираторы носили максимальное количество людей».

«Одна из вещей, которая необходима сейчас для изменения эпидемической ситуации, это стандартизация защиты, поэтому мы сделаем все, чтобы как можно больше людей использовали респиратор FFP2, а там, где по каким-то причинам это невозможно, хирургическую маску или даже даже две друг на друга», — добавил он.

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Истоник: idnes