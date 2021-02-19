В Чехии выросло число повторных случаев заражения covid-19

С начала пандемии в марте 2020 года и до конца января 2021 года в Чехии не менее 158 человек повторно заразились коронавирусом. Более сотни из них подхватили вирус во второй раз за последний месяц, сообщил Государственный институт здоровья (SZÚ).

Повторным считается инфицирование коронавирусом, когда между первым и вторым заражением прошло 90 и более дней, и человек имеет признаки заболевания.

В период с 1 марта 2020 года, когда Чехия сообщила о первом случае заражения, до 31 января 2021 года было зарегистрировано более 982 000 случаев заболевания COVID-19. 102 женщины и 56 мужчин заразились коронавирусом повторно.

«Повторное заражение COVID-19 происходит у людей в возрасте от 1 года до 94 лет, медиана — 44 года. Интервал между первым и вторым случаем заболевания находится в диапазоне от 92 до 320 дней», — уточнил начальник отдела биостатистики SZÚ Марек Малы.

Еще 57 случаев повторного заболевания коронавируса изучаются. В институте также зафиксировали 363 случая возможных повторных инфекций, при которых у людей вообще не было симптомов.

«У большинства пациентов с повторным инфицированием болезнь протекала в легкой форме», — говорится в сообщении SZÚ.

В связи с этим, людям, которые уже перенесли коронавирус, все-таки рекомендуют делать прививку.

За все время пандемии в Чехии коронавирусная инфекция была обнаружена у 1 134 957 человек, число вылеченных пациентов превысило один миллион. От коронавируса в Чехии умерли 18 913 человек.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram.





Источник: novinky.cz