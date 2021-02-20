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Чехия получит 12 000 доз препарата для лечения COVID-19

Чехия получит 12 000 доз препарата для лечения COVID-19

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Чехия получит 12 000 доз еще незарегистрированного препарата, который используется для лечения COVID-19, от компании Regeneron. 4000 доз придет в страну уже в марте, столько же — в апреле и мае. Об этом заявил в Твиттере премьер-министр Андрей Бабиш.
Чехия получит 12 000 доз препарата для лечения COVID-19

Государственный институт по контролю за наркотиками (SÚKL) уже рекомендовал это лекарство,но его использование еще не одобрено Министерством здравоохранения.

Лекарство представляет собой комбинацию моноклональных антител Казиривимаб и Имдевимаб. Это белки, которые, как предполагается, предотвращают проникновение вируса в клетки человека. Препарат предназначен для пациентов, которым угрожает тяжелое течение заболевания COVID-19. По мнению экспертов, вещество следует вводить как можно скорее после заражения, но оно может оказаться неэффективным при дальнейших мутациях вируса.

По данным сервера Novinky.cz, половина заказанного лекарства поступит в Университетскую больницу Мотол в Праге, а другая —  в Университетскую больницу Брно. Затем больницы будут его распространять. Германия была первой в Евросоюзе страной, которая решила использовать этот препарат экспериментально. Осенью этим препаратом лечился бывший президент США Дональд Трамп.

На прошлой неделе SÚKL рекомендовал первый препарат этого типа от компании Eli Lilly, а через несколько дней его применение было одобрено министерством. В пятницу Чехия должна получить первые 500 доз препарата от компании Eli Lilly.

Использование незарегистрированных лекарств разрешено Законом о лекарственных средствах после запроса заключения SÚKL. Согласно закону, ни производители, ни медицинские работники не несут ответственности за любые последствия его использования. В настоящее время единственный препарат — ремдесивир от Gilead Sciences — официально одобрен для лечения нового типа коронавируса. Чехия заказывает тысячи доз каждый месяц.

 

Источник: ČTK
 

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Темы
коронавирус пандемия Чехия
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