Минздрав Чехии обсуждает, придется ли сотрудникам компаний носить респираторы на рабочем месте

По словам главного гигиениста Чехии Ярмилы Ражовой, Министерство здравоохранения рассматривает возможность ввести обязательство носить респираторы, наномаски или две хирургические маски на рабочем месте.

Министр здравоохранения Ян Блатны объявил на пресс-конференции сегодня утром, что в понедельник будет издан закон, который сделает обязательным ношение этих средств защиты в магазинах, общественном транспорте и больницах. Он вступит в силу в полночь с понедельника на вторник.

«Конечно, это будет рекомендация. Но при этом я думаю, что это скорее обязанность», — сказала Ражова. По ее словам, новая мера будет профилактикой распространения болезни для восточной части страны, а также поможет затормозить ее на западе.

Например, партия Пиратов потребовала принятия дополнительных мер в компаниях. Пресс-секретарь Пиратов Каролина Садилкова заявила, что партия и правительство обсуждают этот вопрос. Оппозиция считает, что, если правительство прикажет принять эти защитные меры, то оно же должно компенсировать людям затраты.

В настоящее время, в соответствии с чрезвычайными мерами Министерства, обязанность носить средства, закрывающие нос и рот, применяется во всех помещениях за пределами места проживания, в общественном транспорте или на открытом воздухе, если нет возможности соблюдать дистанцию больше двух метров.

До сих пор было достаточно шарфа или тканевой маски. Исключения распространяются, например, на детей до двух лет или для детей в детских садах. Министерство пока не объявило, дети какого возраста должны будут носить респираторы.

Причиной ужесточения мер стало ухудшение эпидемической ситуации и распространение более заразной британской мутации коронавируса.

Источник: ČTK