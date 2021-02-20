Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.89
USD
21.36
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01n 4 °C
Минздрав Чехии обсуждает, придется ли сотрудникам компаний носить респираторы на рабочем месте

Минздрав Чехии обсуждает, придется ли сотрудникам компаний носить респираторы на рабочем месте

420on 2038 0
По словам главного гигиениста Чехии Ярмилы Ражовой, Министерство здравоохранения рассматривает возможность ввести обязательство носить респираторы, наномаски или две хирургические маски на рабочем месте.
Минздрав Чехии обсуждает, придется ли сотрудникам компаний носить респираторы на рабочем месте

Министр здравоохранения Ян Блатны объявил на пресс-конференции сегодня утром, что в понедельник будет издан закон, который сделает обязательным ношение этих средств защиты в магазинах, общественном транспорте и больницах. Он вступит в силу в полночь с понедельника на вторник.

«Конечно, это будет рекомендация. Но при этом я думаю, что это скорее обязанность», —  сказала Ражова. По ее словам, новая мера будет профилактикой распространения болезни для восточной части страны, а также поможет затормозить ее на западе. 

Например, партия Пиратов потребовала принятия дополнительных мер в компаниях. Пресс-секретарь Пиратов Каролина Садилкова заявила, что партия и правительство обсуждают этот вопрос. Оппозиция считает, что, если правительство прикажет принять эти защитные меры, то оно же должно компенсировать людям затраты. 

В настоящее время, в соответствии с чрезвычайными мерами Министерства, обязанность носить средства, закрывающие нос и рот, применяется во всех помещениях за пределами места проживания, в общественном транспорте или на открытом воздухе, если нет возможности соблюдать дистанцию больше двух метров.

До сих пор было достаточно шарфа или тканевой маски. Исключения распространяются, например, на детей до двух лет или для детей в детских садах. Министерство пока не объявило, дети какого возраста должны будут носить респираторы. 

Причиной ужесточения мер стало ухудшение эпидемической ситуации и распространение более заразной британской мутации коронавируса.

 

Источник: ČTK

 
Рассказать всем:
Темы
коронавирус пандемия компании Чехия
Читайте
по теме 
Чехия получит 12 000 доз препарата для лечения COVID-19
20.02.2021 12:03 Общество
Чехия получит 12 000 доз препарата для лечения COVID-19
1019 0
В Чехии выросло число повторных случаев заражения covid-19
19.02.2021 16:34 Общество
В Чехии выросло число повторных случаев заражения covid-19
3450 0
Учителей в Чехии начнут массово прививать от covid-19 уже с 1 марта
19.02.2021 15:14 Общество
Учителей в Чехии начнут массово прививать от covid-19 уже с 1 марта
1214 0
В Минздраве Чехии настаивают на обязательном ношении респираторов FFP2
19.02.2021 11:20 Общество
В Минздраве Чехии настаивают на обязательном ношении респираторов FFP2
5764 0
Последние новости:
20
февраля
Помесь козы и овцы: в Таборе появилось на свет уникальное животное
20.02.2021 16:12 Общество
Помесь козы и овцы: в Таборе появилось на свет уникальное животное
663 0
Чехия получит 12 000 доз препарата для лечения COVID-19
20.02.2021 12:03 Общество
Чехия получит 12 000 доз препарата для лечения COVID-19
1019 0
Самые распространенные ошибки при заполнении налоговой декларации в Чехии
20.02.2021 11:23 Экономика
Самые распространенные ошибки при заполнении налоговой декларации в Чехии
1009 0
19
февраля
Облако песка из Сахары может долететь до Чехии на выходных
19.02.2021 17:23 Общество
Облако песка из Сахары может долететь до Чехии на выходных
3354 0
В Чехии выросло число повторных случаев заражения covid-19
19.02.2021 16:34 Общество
В Чехии выросло число повторных случаев заражения covid-19
3450 0
Учителей в Чехии начнут массово прививать от covid-19 уже с 1 марта
19.02.2021 15:14 Общество
Учителей в Чехии начнут массово прививать от covid-19 уже с 1 марта
1214 0
В Минздраве Чехии настаивают на обязательном ношении респираторов FFP2
19.02.2021 11:20 Общество
В Минздраве Чехии настаивают на обязательном ношении респираторов FFP2
5764 0
Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля
19.02.2021 10:29 Экономика
Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля
4554 0
Палата депутатов Чешской Республики одобрила удвоение компенсаций для предпринимателей
19.02.2021 09:37 Экономика
Палата депутатов Чешской Республики одобрила удвоение компенсаций для предпринимателей
2074 0
Роман Примула покинет пост советника премьер-министра Чехии из-за футбольного матча
19.02.2021 08:32 Общество
Роман Примула покинет пост советника премьер-министра Чехии из-за футбольного матча
3019 0


Мобильная версия