Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.89
USD
21.36
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01n 4 °C
Помесь козы и овцы: в Таборе появилось на свет уникальное животное

Помесь козы и овцы: в Таборе появилось на свет уникальное животное

420on.cz 663 0
Мать — коза, отец — баран. У таких родителей появилось на свет уникальное животное в чешском городе Табор. По цвету и форме голова животного напоминает камерунскую овцу, а задняя часть тела похожа на англо-нубийскую козу.
Помесь козы и овцы: в Таборе появилось на свет уникальное животное

Из-за скрещивания у козы-овцы возникли проблемы со здоровьем, однако благодаря заботе заводчика у животного есть шанс выжить.

«В декабре в Барборке родился детеныш, и мы не знали, кому он принадлежит, потому что ни овцы, ни козы не хотели его принять. Мы отвезли его домой и выяснили, что это помесь козы и овцы», — описывает рождение животного заводчица Мария Штефанова. «У нас все животные в загоне вместе, и баран, должно быть, влюбился», — добавляет она.

По словам ветеринара Яна Канова, ухаживающего за козой с рождения, такое генетическое скрещивание — большая редкость. «Известно, что в природе скрещиваются лошадь с ослом, но это действительно первый случай скрещивания козы и овцы, с которым я столкнулся за 30 лет моей практики», — говорит Канов.

Поскольку мать отказалась заботиться о детеныше, он с раннего возрасте находился под постоянным присмотром людей. «После рождения мы беспокоились, что его организм не выдержит. Нам приходилось кормить его по каплям овечьим или козьим молоком, в зависимости от того, какое было, наблюдались и другие проблемы со здоровьем», — объясняет ветеринар.

Благодаря постоянной заботе врача и заводчика животное теперь может жить полноценной жизнью. Молодая Барунка — так назвали животное — быстро стала домашним животным. Каждый день она ездит с Марией Штефановой на работу и домой. 

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram.

 

Источник:  novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
животные Чехия
Читайте
по теме 
В Злинском зоопарке родился детеныш уникальной черепахи
16.02.2021 16:30 Общество
В Злинском зоопарке родился детеныш уникальной черепахи
1093 1
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
10.02.2021 18:16 Общество
Коровы разгуливали по улицам в Градце-Кралове
2518 0
Собака напала на женщину в Злине
15.01.2021 13:40 Общество
Собака напала на женщину в Злине
1743 0
Чехи любят делать подарки домашним животным на Рождество
22.12.2020 12:15 Общество
Чехи любят делать подарки домашним животным на Рождество
1966 1
Последние новости:
20
февраля
Минздрав Чехии обсуждает, придется ли сотрудникам компаний носить респираторы на рабочем месте
20.02.2021 12:16 Общество
Минздрав Чехии обсуждает, придется ли сотрудникам компаний носить респираторы на рабочем месте
2038 0
Чехия получит 12 000 доз препарата для лечения COVID-19
20.02.2021 12:03 Общество
Чехия получит 12 000 доз препарата для лечения COVID-19
1019 0
Самые распространенные ошибки при заполнении налоговой декларации в Чехии
20.02.2021 11:23 Экономика
Самые распространенные ошибки при заполнении налоговой декларации в Чехии
1009 0
19
февраля
Облако песка из Сахары может долететь до Чехии на выходных
19.02.2021 17:23 Общество
Облако песка из Сахары может долететь до Чехии на выходных
3354 0
В Чехии выросло число повторных случаев заражения covid-19
19.02.2021 16:34 Общество
В Чехии выросло число повторных случаев заражения covid-19
3450 0
Учителей в Чехии начнут массово прививать от covid-19 уже с 1 марта
19.02.2021 15:14 Общество
Учителей в Чехии начнут массово прививать от covid-19 уже с 1 марта
1214 0
В Минздраве Чехии настаивают на обязательном ношении респираторов FFP2
19.02.2021 11:20 Общество
В Минздраве Чехии настаивают на обязательном ношении респираторов FFP2
5764 0
Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля
19.02.2021 10:29 Экономика
Правительство Чехии решило не открывать магазины 22 февраля
4554 0
Палата депутатов Чешской Республики одобрила удвоение компенсаций для предпринимателей
19.02.2021 09:37 Экономика
Палата депутатов Чешской Республики одобрила удвоение компенсаций для предпринимателей
2074 0
Роман Примула покинет пост советника премьер-министра Чехии из-за футбольного матча
19.02.2021 08:32 Общество
Роман Примула покинет пост советника премьер-министра Чехии из-за футбольного матча
3019 0


Мобильная версия