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В Чехии в субботу выявили 6755 случаев заражения коронавирусом

В Чехии в субботу выявили 6755 случаев заражения коронавирусом

420on 962 0
В Чехии в субботу выявили 6755 случаев заражения коронавирусом, что примерно на 1600 больше, чем неделю назад.
В Чехии в субботу выявили 6755 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, госпитализированных с covid-19, упало до 6000 в субботу, но количество пациентов в тяжелом состоянии остается рекордным — около 1300. Сейчас в Чешской Республике почти 119 000 заболевших, больше всего с октября прошлого года. Об этом следует из данных на сайте Минздрава. Индекс PES остается на уровне 75 пунктов, репродуктивное число — 1,19.

С начала эпидемии в марте прошлого года коронавирусная инфекция в Чешской Республике была обнаружена примерно у 1,153 миллиона человек, а число вылеченных пациентов достигло почти 1,015 миллиона. На данный момент 19 214 человек умерли от covid-19, количество смертей за последние дни увеличилось. 

Из регионов наихудшая ситуация сохраняется в Таховском районе, где за последние семь дней зарегистрировали 1461 новых случаев на 100 000 жителей. Далее следует Соколов — 1261 случай. На западе и юго-западе Чехии в районах Рокицаны, Карловы Вары, Пльзень-Север и Клатови за последнюю неделю выявили более 1000 новых случаев на сто тысяч жителей. 

В Краловеградецком крае наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Находском районе — 1052 случая на 100 000 жителей. В закрытом Трутновском районе их количество уже упало ниже тысячи, сейчас за неделю 995 новых зараженных.

В районах Хеб, Соколов и Трутнов с прошлой пятницы действует строгое ограничение на свободное передвижение. Министр продолжает обсуждать дальнейшие меры с эпидемиологами. 

Вакцинация в Чехии началась 27 декабря. В общей сложности в стране провели 543 000 прививок, более 206 000 человек получили обе дозы. 

Индекс риска противоэпидемической системы PES, которая изначально была предназначена для управления мерами по борьбе с распространением covid-19 в Чешской Республике, второй день остается на уровне 75 пунктов. 

В Чешской Республике с 27 декабря действуют меры для наивысшего, пятого уровня опасности по системе PES. 

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Источник: ČTK

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