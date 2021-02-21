Министр здравоохранения Чехии не исключил введение жестких ограничительных мер

Если люди не будут соблюдать принятые противоэпидемические меры, а в больницах не останется свободных мест, придется ввести еще более жесткие ограничения. Об этом министр здравоохранения Чехии Ян Блатны заявил на телеканале CNN Prima News.

Фото: Ladislav Křivan / MAFRA /Profimedia

В ходе дискуссии министр повторил, что если действующие меры будут соблюдаться, то ужесточения не потребуется. «У нас еще есть немного времени, чтобы прийти в себя и начать соблюдать требования, которые уже введены», — сказал Блатны. Больницы пока еще могут принимать новых пациентов.

«Однако если больницы будут заполнены и смогут принимать пациентов только в отделения интенсивной терапии, это будет причиной для кардинальных изменений», — сказал министр.

Эпидемиолог Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM) Петр Смейкал считает, что противоэпидемические меры необходимо будет вновь ужесточить в связи с распространением более заразного британского штамма коронавируса. «И вопрос только в том, удастся ли это сделать на каком-то местном, региональном уровне, или это коснется всего государства», — сказал Смейкал.

Президент партии Пираты Иван Бартош считает, что людей нужно мотивировать, чтобы они в случае заражения коронавирусом соблюдали карантин. Он предлагает, чтобы люди получали не 60%, а 90% своего заработка вместо нынешнего пособия по болезни. Он также отметил, что возвращение детей в школу должно стать национальной целью.

В начале месяца правительство одобрило законопроект, согласно которому люди, находящиеся в карантине, смогут получать 370 крон в день дополнительно к сумме компенсации зарплаты. Эти пособие работодатель будет платить им в течение десяти дней. Эта сумма будет вычитаться из расходов на социальное страхование. Проект закона принят депутатами чешского парламента, сенаторы обсудят его на следующей неделе.

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Источник: ceskatelevize.cz