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В Чехии выявили больше 15 тысяч случаев заражения коронавирусом

В Чехии выявили больше 15 тысяч случаев заражения коронавирусом

420on.cz 1705 0
Во вторник, 23 февраля, в Чехии выявили 15 672 случая заражения COVID-19. Это на три тысячи больше, чем было зарегистрировано во вторник на прошлой неделе. В больницах сейчас находятся 6817 человек, из них 1389 — в тяжелом состоянии.
В Чехии выявили больше 15 тысяч случаев заражения коронавирусом

Во вторник в Чехии было проведено 39 тысяч ПЦР-тестов и почти 48 тысяч антигенных тестов на коронавирус. Положительный результат показали 40,4% тестов. В настоящее время в Чешской Республике зарегистрировано 127 240 активных случаев заболевания — это максимальный показатель с начала пандемии.

Всего в стране было зафиксировано 1,184 миллиона случаев заражения covid-19. От болезни умерли 19682 человек, вылечились 1,037 миллиона человек.

Индекс риска по противоэпидемической системе PES составляет 75 баллов — на границе четвертого и пятого уровня риска. Репродуктивное число составляет 1,18.

По словам заместителя министра здравоохранения Владимира Черного, количество свободных мест интенсивной терапии в больницах практически исчерпано, сейчас доступно только около 15% из них. Вопрос о размещении чешских пациентов в немецких больницах и текущее развитие эпидемии covid-19 будет обсуждаться сегодня на заседании правительства и Центрального кризисного штаба.

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Источник: ceskatelevize.cz

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Чехия коронавирус Больницы статистика
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