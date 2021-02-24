Андрей Бабиш: в начале марта школы Чехии не откроются

Правительство Чехии на внеочередном заседании 24 февраля приняло окончательное решение о том, что девятиклассники и выпускники средних школ не вернутся к очному обучению с 1 марта, даже если антигенные тесты поступят в школы к концу февраля.

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Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш после внеочередного заседания правительства в среду.

«Это невозможно, потому что ситуация очень серьезная», — сказал он.

Правительство планировало, что часть учеников вернется в школы с 1 марта. Главными условиями была поставка тестов на антигены и принятие закона о пандемии. Об этом заявил министр здравоохранения Ян Блатны. В середине марта девятые классы начальной школы должны были перейти на дневную форму обучения.

С 27 февраля учителям разрешено записываться на вакцинацию. На первом этапе, по данным Министерства образования, прививки в приоритетном порядке будут сделаны людям старше 55 лет: педагогам первых и вторых классов начальных школ, работникам детских садов, специальных школ и других образовательных учреждений.

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Источник: seznamzpravy.cz