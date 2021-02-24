Правительство Чешской Республики хочет закрыть детские сады

На внеочередном заседании правительства 24 февраля обсуждался вопрос закрытия детских садов и первых и вторых классов начальной школы, которые пока открыты, несмотря на эпидемическую ситуацию.

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По словам министра образования Роберта Плаги, эти меры будут приняты в последнюю очередь. В настоящее время в Чехии работают только детские сады, первые и вторые классы начальных школ, а также специальные школы. О возможном закрытии учреждений заявил министр здравоохранения Ян Блатны.

«Я давно пытаюсь обратить внимание на то, что школы больше всего страдают от противоэпидемических мер. Я буду рад, если другие члены правительства наконец-то поймут, что школы должны закрываться в последнюю очередь. Это недопустимо, что мы не вводим обязательное тестирование и ношение медицинских масок и респираторов в компаниях, но при этом вновь и вновь ограничиваем деятельность школ», — сказал Плага.

В среду после заседания правительства премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что правительство хочет сократить контакты между людьми, ужесточить меры и продлить чрезвычайное положение в стране из-за серьезной ситуации с эпидемией коронавируса. Он исключил, что некоторые ученики и студенты вернутся в школу на следующей неделе, как планировалось ранее.

Детские сады никогда не закрывались во время пандемии по решению правительства. Это было только рекомендовано, и весной во время первой волны эпидемии многие из детских садов прекратили свою работу. Первоклассники и второклассники вернулись в школы в начале января 2021 года. Бабиш сегодня отказался комментировать дату возможного возвращения детей в школы.

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Источник: novinky.cz