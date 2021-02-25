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Правительство Чешской Республики продолжит обсуждение возможного локдауна

Правительство Чешской Республики продолжит обсуждение возможного локдауна

420on.cz 2964 1
Правительство не согласовало форму дальнейшего ужесточения противоэпидемических в стране на заседании 24 февраля. Сегодня кабинет министров соберется вновь, чтобы принять окончательное решение. В частности, правительство рассматривает вопрос о полном закрытии школ и детских садов, а также о введении ограничений на передвижение людей между регионами.
Фото: Profimedia
Правительство Чешской Республики продолжит обсуждение возможного локдауна

Вчера правительство ограничило поездки в стране, где распространяется южноафриканская мутация коронавируса. «К таким странам относятся Ботсвана, Бразилия, Эсватини (Свазиленд), Южная Африка, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Танзания (включая Занзибар и Пемба), Замбия и Зимбабве», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Кроме того, правительство будет компенсировать работодателям расходы на антигенные тесты для сотрудников (оплачиваться будут 4 антигенных теста в месяц на одного работника).

Сегодня правительство попросит палату депутатов отменить постановление, согласно которому нынешнее чрезвычайное положение в Чешской Республике должно прекратиться вместе с вступлением в силу закона о пандемии (то есть не позднее субботы, 27 февраля).

«Правительство попросит палату депутатов отменить постановление о прекращении чрезвычайного положения и утвердить продление ЧП до 31 марта», — сообщил ČTK вице-премьер Ян Гамачек.

По словам Гамачека, чрезвычайное положение должно было быть заменено законом о пандемии, но этого недостаточно, учитывая нынешнее обострение эпидемии. Кроме того, в среду сенаторы вернули закон с поправками на рассмотрение депутатам чешского парламента.

Что касается ужесточения мер, правительство рассматривает в качестве одного из возможных вариантов запрет на передвижение людей между регионами республики. Граждане смогут находиться только в том крае, где постоянно проживают. Въезд в другие регионы будет возможен только в связи с работой или посещением врача. Бабиш будет обсуждать с оппозицией и более жесткие меры: введение запрета на передвижение в радиусе 20 километров от дома. К числу других возможных мер относится полное закрытие школ и детских садов. Детские сады были открыты в период эпидемии и правительственные меры их не касались. Начальные школы сейчас могут посещать только ученики первых и вторых классов.

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Источник: novinky.cz

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Темы
правительство Чехия коронавирус школы детский сад
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