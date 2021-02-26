Вакцинация в Чехии: следующий этап начнется 1 марта

С 1 марта записываться на вакцинацию от коронавируса смогут пожилые люди старше 70 лет — таких в Чехии больше 1 миллиона человек. Прививки будут делать в том числе врачи-терапевты, сообщил министр здравоохранения Ян Блатны.

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«Время регистрации не имеет решающего значения, на очередность прививки не будет влиять состояние здоровья того или иного человека. Таким образом, им не нужно ждать, они могут регистрироваться сразу после запуска системы 1 марта», — сказал Блатны.

Скорость регистрации в системе не будет иметь решающего значения и при вакцинации учителей. «Регистрация будет проходить на основании уникального кода», — добавил министр. Учителя чешских школ смогут записываться на прививки с 27 февраля. По оценкам экспертов, в Чехии насчитывается 300 тысяч педагогов и других работников сферы образования, которые могут быть привиты в течение ближайших трех недель вакциной AstraZeneca.

К участию в вакцинации будут привлечены 3500 врачей общей практики. В первую очередь, они будут делать прививки пациентам старше 80 лет. Врач-терапевт в системе будет видеть, какие его пациенты уже вакцинированы, а какие зарегистрированы и ждут своей очереди. Сейчас в приоритетном порядке вакцину получают медицинские работники, пожилые люди в домах престарелых и работники этих учреждений.

В Чехии прививают тремя вакцинами: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Чехия в общей сложности заказала вакцины, рассчитанные на 11 млн человек, однако в Европе поставка вакцин идет очень медленным темпом. По словам министра здравоохранения, в стране уже привиты 623 тысячи человек, из них две дозы получили 232 тысячи человек. Использовано 85% доз вакцины, поступившей в Чехию.

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Источник: idnes.cz