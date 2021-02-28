8 Марта и язык цветов: как поздравить современную женщину

Совсем скоро Международный женский день. Женщины мира, кажется, разделились на два лагеря. Одни напоминают, что исторически этот день — символ борьбы женщин за их права, а не «весна и нежность». Другие — вовсе не против получать подарки и комплименты. В любом случае 8 Марта — это праздник весны, а весна — это всегда цветы, которые порадуют любую женщину вне зависимости от того, как она смотрит на этот праздник.

Мало кто знает, что существует особый язык цветов — он называется флориографией и придумали его еще в Древней Персии. В Европе флориография получила распространение благодаря леди Мэри Уортли Монтегю, писательнице и жене британского посла в Турции. Именно там Мэри познакомилась с секретным языком цветов — селамом. С помощью цветов женщины из гарема обменивались посланиями со своими любовниками.

Таинственность этой игры увлекла и европейских аристократов. Дамы и кавалеры стали преподносить друг другу букеты из трав и цветов, зашифровывая в них свои мысли и чувства. Со временем цветочная тема начала появляться в литературе, в Викторианскую эпоху издавались даже энциклопедии, в которых авторы объясняли символическое значение растений.

Зачем мы позволили себе это лирическое отступление? Чтобы дать понять: букет может стать небанальным подарком, если подойти к выбору с фантазией и знанием языка цветов. А чтобы цветы радовали глаз дольше, дарите цветы драгоценные!

В таком драгоценном букете можно зашифровать романтическое послание, отразить свое особенное отношение к женщине и отметить ее индивидуальность. Вот некоторые из значений, которые приписывались цветам в прошлые времена, но и сегодня остаются актуальными:



● Незабудка. Это яркое растение с голубыми лепестками только выглядит нежным и очаровательным, но символизирует важные ценности — память и преданность. Безусловно, каждый человек может трактовать это значение по- разному: любимой женщине украшение с незабудкой сообщит о верности ее избранника своим чувствам, о том, что она всегда в его мыслях; для подруги этот цветок станет символом крепкой дружбы.



● Пион. С одной стороны этот величественный, пышный цветок символизирует весну и возрождение жизни, с другой — храбрость и мужество. Он сообщит женщине о том, что вы цените ее сильные качества, замечаете многогранность ее натуры.



● Роза. Этот цветок встречается во многих культурах и символизирует любовь, радость, красоту, плодородие, мудрость, единение противоположностей. Украшение с розой — это послание о том, что вы цените мудрость и энергичность вашей подруги, замечаете ее яркую феминность и признаете ее силу.







● Георгин. В европейской традиции этот цветок означает достоинство и элегантность. Это символ жизненной силы, стойкости, гордости и величия. Украшения с георгинами — знак уважения, дружбы, сердечной привязанности.



Сегодня тренд на украшения с цветами — на пике моды.Такие драгоценные аксессуары становятся возможностью выразить себя и уникальность своего характера с помощью языка цветов.



Коллекция JEWELLERY GARDEN Европейского ювелирного дома STYLE AVENUE соединяет в себе две женские страсти — цветы и украшения. Цветочные композиции из драгоценных металлов — это результат работы дизайнеров и ювелиров со всего мира. В украшениях присутствует множество деталей, часто мелких, иногда едва заметных. Серебро, коралл, горячая эмаль, фианиты, жемчуг – совершенно разные технологии и материалы соединены в каждом изделии. Всё это делает процесс производства украшений JEWELLERY GARDEN сложным и трудоёмким, долгим и кропотливым. Именно такой подход создает впечатление, что перед вами «живой цветущий сад». Необычные изделия порадуют самую изысканную даму и займут свое место в личной ювелирной коллекции. Драгоценные цветы никогда не завянут и будут долго напоминать о приятном дне.



Сами по себе цветы демонстрируют разносторонность женской личности — они отличаются друг от друга по форме и цвету, порой выглядят нежными и утонченными, но символизируют силу, стойкость, энергию, внутреннюю красоту. Поверьте, любая женщина оценит романтический жест и, глядя на себя в зеркало, будет с улыбкой разгадывать послание из драгоценных цветов.



Дарите драгоценные цветы!

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