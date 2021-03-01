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В Чехию привезли 1,3 млн тестов на коронавирус для школьников

В Чехию привезли 1,3 млн тестов на коронавирус для школьников

420on.cz 225 0
Сегодня в Чешскую Республику прибыла первая партия тестов на антигены, предназначенных для тестирования школьников. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Клара Длубалова.
В Чехию привезли 1,3 млн тестов на коронавирус для школьников

По итогам тендера, проведенного правительством, компания Tardigrad International Consulting обеспечит поставки в общей сложности 3,6 миллиона тестов, которые должны быть в Чешской Республике к середине марта.

Представители министерства внутренних дел, министерств здравоохранения и образования сегодня забрали 1,350 миллиона тестов в аэропорту имени Вацлава Гавела. Это китайские антигенные тесты от компании Lepu, образец для тестирования берется из носовой области. Такие же тесты используют австрийские школы. Стоимость одного такого теста, включая доставку, составляет 65 крон, а общая стоимость контракта превышает 237,5 миллиона крон.

В феврале правительство объявило, что дети смогут постепенно вернуться в школу с 1 марта, однако в связи с увеличением числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом кабинет министров пересмотрел планы. В стране 28 февраля введено новое чрезвычайное положение сроком на месяц, вступили в силу ограничения на передвижение людей и ужесточены меры ношения средств защиты дыхательных путей. Школы и детские сады будут закрыты как минимум до 21 марта. 

«Поставки тестов были проведены по графику и в утвержденном количестве. Хотя нам пришлось отложить возвращение учеников в школу, мы обязательно будем использовать тесты в будущем», — сказал министр внутренних дел Ян Гамачек.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус школы Чехия
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