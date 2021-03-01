Вопрос-ответ от МВД Чехии: передвижение по республике

С 1 до 21 марта в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Чехии запрещено передвижение людей между отдельными областями республики за некоторыми исключениями. Мы разобрались, куда и зачем может отправиться житель Чехии во время локдауна.

Для начала разберемся с основными понятиями.

Чешская Республика делится на 13 областей (kraj) и столицы, 76 округов (okres) и 6253 муниципалитета (obec).

К примеру, Злинский край делится на четыре округа — Кромержиж, Угерске-Градиште, Всетин и Злин. В округ Злин входят 89 населённых пунктов (муниципалитетов), в том числе из 10 городов (Злин — столица края, Отроковице, Брумов-Бильнице и т.д.).

Прага является одновременно областью, округом и муниципалитетом и разделена на 57 городских районов. Пригородные районы Прага-Запад и Прага-Восток относятся к Среднечешскому краю и считаются отдельными муниципалитетами.

Перемещение внутри округа или по Праге

1. Должен ли я иметь при себе документ или подтверждение, если я иду на работу?

Нет, никаких документов не требуется для поездок в пределах округа.

2. Нужен ли мне подтверждение, если я отправляюсь за покупками, к врачу или в офис?

Нет, вам не нужно подтверждение в пределах одного округа.

3. Могу ли я покинуть свое жилище для другой цели, например, чтобы выгулять собаку?

Да. Гулять можно днем ​​(с 5 до 21 часа) по своему муниципалитету, но не по всему округу. В случае с Прагой это означает, что вы можете гулять по всей Праге, поскольку столица считается одновременно и округом, и муниципалитетом. Выгул собак в ночное время проходит в пределах 500 метров от резиденции.

4. Могу я выходить на пробежку?

Да, можно бегать днем ​​(с 5 утра до 9 вечера) по всей территории муниципалитета, но не по всему округу. В случае с Прагой это означает, что вы можете бегать по всей Праге, поскольку столица считается одновременно и округом, и муниципалитетом. В то же время люди, которые не живут в одном доме, не должны контактировать.

5. Могу ли я перемещаться между районами?

Да. Между районами города (например, из района Винограды в Дейвице) действуют те же правила, что и в пределах одного округа.

6. Могу ли я навещать своих родственников (родителей, бабушек и дедушек), если они живут со мной в одном округе?

Нет, кроме случаев, когда речь идет об обеспечении их необходимых потребностей, о предоставлении им необходимой помощи или сопровождении, например, к врачу или в офис. Цель состоит в том, чтобы максимально ограничить мобильность и, следовательно, распространение вируса.

Выезд за пределы округа и Праги

1. Если я уезжаю на работу за пределы округа, в котором живу, что мне нужно иметь при себе?

Подтверждение от работодателя, которое может быть выдано на определенный срок. В подтверждении работодатель указывает место работы и место жительства работника. Вы можете использовать шаблон, доступный на веб-сайте Министерства внутренних дел (образец документа вы найдете здесь). Альтернативой является трудовой договор или трудовая карта, если из них ясно, что вам нужно поехать в другой район.

2. Если я выезжаю за пределы округа, что мне нужно иметь при себе (к врачу, госорганы)?

Все, что вам нужно сделать, это заполнить форму (здесь) или заявление (čestné prohlášení), указать место, время и пункт назначения поездки. Для заявления можно использовать шаблон или просто написать его от руки. Ваш маршрут должен попадать в разрешенные исключения. Если вы едете «к врачу» с лыжным снаряжением и всей семьей, вас могут проверить полицейские. Если у вас есть подтверждение от врача или любое другое, возьмите его с собой на всякий случай.

3. Могу ли я делать покупки за пределами округа, в котором я живу?

Нет, не можете. Можно делать покупки только в пределах своего округа.

4. Могу ли я поехать в свой загородный дом? Какое подтверждение мне необходимо?

Если у вас есть дом для отдыха за пределами округа, в котором вы постоянно проживаете, вы должны быть там не позднее даты вступления в силу нового ограничения (1 марта), тогда это будет считаться вашим местом проживания. Необходимо оставаться там в течение трех недель до конца действия ограничений. Цель состоит в том, чтобы максимально ограничить мобильность и, следовательно, распространение вируса.

5. В будние дни я живу в Брно у знакомых, а на выходные езжу домой в Питин (округ Угерске-Градиште), где у меня есть постоянное место жительства. Могу ли я поехать из дома в Брно?

Правила те же, что и для поездок в загородный дом. Вы выбираете одно из мест, где хотите остановиться на 3 недели. Цель антикризисной меры — снизить мобильность людей.

6. Я встречаюсь с девушкой, но мы живем в разных округах — она в Праге, а я в Брно. Могу я поехать к ней? Что мне нужно иметь при себе?

Это невозможно. Только, если о девушке необходимо позаботиться (например, в случае аварии). Или вам нужно переехать и жить вместе в одном месте в течение 3 недель.

7. Мы в разводе, но у нас есть дети. Раз в неделю я должен (должна) забрать их к себе. Что делать в этом случае?

Передвижение между округами допускается в связи с уходом за детьми. Рекомендуется иметь при себе решение компетентного органа, которое подтверждает эти обстоятельства.

8. Если я пойду к родителям (помочь с покупками, походом к врачу и т.д.), как мне доказать законность моей поездки?

Все, что вам нужно, это письменное заявление, а также контакты ваших родителей.

9. Могу ли я отвезти детей к бабушке и дедушке, если они живут в другом округе?

Да, но тогда дети должны остаться у бабушки и дедушки на весь срок действия ограничительных мер. Обращаем ваше внимание, что контакт детей с бабушками и дедушками (группа риска) категорически не рекомендуется.

10. Могу ли я выехать на природу за пределы округа?

Это невозможно, пребывание на природе возможно только на территории муниципального образования (obec). Таким образом, нельзя гулять в пределах всего округа. Это значит, если вы проживаете в округе Угерске-Градиште, в городе Куновице (в данном случае это obec или муниципалитет), то вы не можете поехать в город Угерски-Брод, который входит в состав округа, но является другим муниципалитетом.

11. Что будет, если я не стану соблюдать правила? Какие возможны штрафы / санкции?

Это антикризисная мера правительства, обязанность ее соблюдать предусмотрена антикризисным законом. Штраф за нарушение этого обязательства составляет до 20 тысяч крон.

12. Как это будет контролироваться? Кто это будет контролировать?

По всей Чешской Республике будут проводиться интенсивные выборочные проверки. Полиция задействует все свои возможности.

13. Будут ли проверяться поезда и автобусы, которые доставляют людей в Прагу?

Полиция будет проверять все места, где возможны нарушения, в том числе в поездах и автобусах.

14. Как будет работать пригородный транспорт при выезде за пределы района? Например, из Праги в муниципалитеты в районе Праги-Восток.

Транспорт будет работать, но пассажиры должны попадать под исключения для передвижения за пределы округа. Проблемой также станет перемещение между мегаполисом и пригородными районами Прага-Запад и Прага-Восток, которые относятся к Среднечешскому краю.

Дополнительные вопросы

1. Как полиция проверяет подлинность подтверждения от работодателя?

Оценка каждого документа зависит от сотрудников полиции, которые могут попросить объяснений или проверить его подлинность другими способами, если ваше подтверждение вызовет вопросы.

2. Что означает исключение «Участие в массовом мероприятии»?

Это мероприятия, санкционированные Министерством здравоохранения в соответствии с пунктом VIII этой меры, например, крупные спортивные мероприятия.

3. Есть исключения для посещения похорон. А как насчет свадеб?

Участвовать в свадьбе возможно только в пределах вашего округа.

4. Я вакцинирован или уже перенес COVID-19. Распространяется ли это ограничение на меня?

Да, это касается всех людей.

5. Правительство настоятельно рекомендует сотрудникам перейти на удаленную работу. Что это значит?

Да, правительство призывает всех работодателей перевести сотрудников на удаленную работу, если это возможно.

6. Как долго будут действовать меры?

Меры будут применяться с 1 марта до 21 марта 2021 года.

Источник: mvcr



