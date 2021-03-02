У миллиардера из Чехии украли картину, написанную Карлом Готтом

«Это была красивая картина. Сначала полотно было у меня в квартире, потом мы переехали и долго хранили ее на складе. Осенью мы обнаружили, что картины, к сожалению, нет», — сказал Карел Янечек.
Украденная работа была написана в 2012 году и стала третьей из серии «Время нежности». Янечек добавил, что если бы он покупал картину сейчас, то заплатил бы за нее в два раза больше. Картина пропала осенью прошлого года, но о краже стало известно только сейчас.
«На аукционе картина мне очень понравилась. Она была немного эротичной, я думаю, она выражала отношение Готта к жизни. Для меня полотно было намного дороже, чем его цена на аукционе. Весьма вероятно, что рыночная стоимость картины сегодня будет значительно выше», — сказал он.
Полицейским пока не удалось найти картину, поэтому они обратились за помощью к общественности. «Пражские полицейские ищут украденную картину, автором которой является Карел Готт. Кража произошла из складских помещений на пражском Смихове, где владелец хранил свои вещи в связи с реконструкцией квартиры», — сказал Ричард Грдина, пресс-секретарь пражской полиции.
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Источник: idnes.cz