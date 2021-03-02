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У миллиардера из Чехии украли картину, написанную Карлом Готтом

У миллиардера из Чехии украли картину, написанную Карлом Готтом

420on.cz 569 1
Миллиардер Карел Янечек сообщил о краже картины, написанной певцом Карлом Готтом. Картину бизнесмен приобрел на аукционе за 260 тысяч крон восемь лет назад, еще при жизни певца. Преступнику, который совершил кражу, грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: Herminapress
У миллиардера из Чехии украли картину, написанную Карлом Готтом

«Это была красивая картина. Сначала полотно было у меня в квартире, потом мы переехали и долго хранили ее на складе. Осенью мы обнаружили, что картины, к сожалению, нет», — сказал Карел Янечек.

Украденная работа была написана в 2012 году и стала третьей из серии «Время нежности». Янечек добавил, что если бы он покупал картину сейчас, то заплатил бы за нее в два раза больше. Картина пропала осенью прошлого года, но о краже стало известно только сейчас.

«На аукционе картина мне очень понравилась. Она была немного эротичной, я думаю, она выражала отношение Готта к жизни. Для меня полотно было намного дороже, чем его цена на аукционе. Весьма вероятно, что рыночная стоимость картины сегодня будет значительно выше», — сказал он.

Полицейским пока не удалось найти картину, поэтому они обратились за помощью к общественности. «Пражские полицейские ищут украденную картину, автором которой является Карел Готт. Кража произошла из складских помещений на пражском Смихове, где владелец хранил свои вещи в связи с реконструкцией квартиры», — сказал Ричард Грдина, пресс-секретарь пражской полиции.

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Источник: idnes.cz

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Чехия
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