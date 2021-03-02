Тестирование на коронавирус в компаниях Чехии: как, чем, как часто

Чешские компании будут тестировать сотрудников на коронавирус. Они смогут выбрать из более чем тридцати разных тестов, большинство из которых сделаны в Китае. Тесты одобрило Министерство здравоохранения Чехии. Государство обещает компаниям и OSVČ финансовую помощь для проведения тестов.

Правительство Чехии утвердило обязательно тестирование в компаниях во вторник. К 3 марта фирмы с более чем 250 сотрудниками должны подготовить антигенные тесты, все работники должны сделать тест хотя бы один раз до 12 марта. Компании со штатом от 50 до 249 сотрудников должны приступить к тестированию на коронавирус с 5 марта, завершить его они должны до 15 марта.

Уже на прошлой неделе правительство одобрило проведение тестов непрофессионалами. До этого обсуждалось, что тесты будут проводить медработники или корпоративные врачи.

Государство поможет компанием сниженим взносов на медицинское страхование. За каждый тест страховые будут платить компаниям 60 крон, максимальное в месяц можно провести четыре теста. Эту информацию подтвердила Штепанка Филипова, пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли.

Минздрав Чехии одобрил более тридцати тестов. Большинство из них сделано в Китае. Это будут тесты от компании Beijing Lepu Medical Technology — она встречается в списке разрешенных тестов шесть раз, там же есть еще четыре производителя из Китая. Список дополняют производители экспресс-тестов Novatec Tibbi Cihaz из Турции, Humasis из Южной Кореи и SG Diagnostics из Сингапура.

Планируется, что к уже разрешенным тестам добавятся новые. Пока Минпромторг обсуждает с представителями компаний и дистрибьюторами, где и как можно будет заказать тесты.

«На первом этапе тестирование будет добровольным. После того, как мы убедимся, что тестов достаточно, оно станет обязательным», — сказал журналистам Právo министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Ожидается, что обязательное тестирование начнется в середине марта.

Конфедерация промышленности и транспорта в сотрудничестве с Министерством здравоохранения все еще решает ряд вопросов и готовит точные рекомендации для компаний о том, как им следует действовать при самотестировании сотрудников.

«Мы также решаем, что компании должны делать с уже использованными тестами. Это де-факто медицинские отходы, поэтому компании должны обрабатывать их в соответствии с действующим законодательством, и эту проблему необходимо решить», — сказал вице-президент ассоциации Ян Рафай.

«Тесты сделаны таким образом, чтобы их мог сделать и понять сам сотрудник. Можно сказать, что сделать их также просто, как и тест на беременность », — отметил Рафай.

В списке также перечислены дистрибьюторы разрешенных тестов, это тринадцать чешских компаний. Большинство из них небольшие компании s.r.o. Фирма Swonia — единственное акционерное общество — помимо продажи медицинских средств занимается переработкой биомассы и предлагает антигенные тесты на своем веб-сайте.

У некоторых дистрибьюторов, таких как SAL sale, Brothers in Arms или Tardigrad International Consulting, нет сайтов. Среди других продавцов — Chironax, который также подавал заявки на поставку тестов для школ и проиграл в конкурсе компании Tardigrad, что спровоцировало спор между премьер-министром Андреем Бабишем и заместителем премьер-министра Яном Гамачеком.

По оценке министра промышленности и торговли Карла Гавличека, обязанность делать тесты на коронавирус коснется трех миллионов человек. В месяц будет проводиться 12 миллионов тестов. Работодатели обязаны сообщать обо всех положительных результатах тестов гигиеническим станциям и отправлять сотрудников на ПЦР-тесты.

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