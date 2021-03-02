Правительство Чехии снова изменило правила карантина для членов семьи заболевшего коронавирусом

«С 3 марта продолжительность предписанного карантина будет скорректирована для лиц, проживающих в одном доме с инфицированным коронавирусом человеком, которого невозможно изолировать от остальных. В этом случае продолжительность карантина сокращается с 21 до 14 дней», – сообщили во вторник в пресс-службе правительства.
Также теперь снят запрет на корпоративные обеды. Это вторая мера, которую правительство снова изменило через несколько дней после утверждения. Сотрудники все-таки имеют право обедать в столовых компаний, но должны соблюдать строгие правила. Изменения вступят в силу в среду, 3 марта. До этого правительство обязало сотрудников выносить еду из столовой и есть на рабочем месте.
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Источник: novinky.cz