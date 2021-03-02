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Правительство Чехии снова изменило правила карантина для членов семьи заболевшего коронавирусом

Правительство Чехии снова изменило правила карантина для членов семьи заболевшего коронавирусом

420on 808 0
Во вторник, 2 марта, правительство Чехии снова внесло поправки в ранее установленные ограничительные меры. Теперь срок карантина для членов семьи зараженного коронавирусом человека составляет 14 дней. Правительство отменило правило, согласно которому срок карантина для членов семьи продлевался до 21 дня.
Правительство Чехии снова изменило правила карантина для членов семьи заболевшего коронавирусом

«С 3 марта продолжительность предписанного карантина будет скорректирована для лиц, проживающих в одном доме с инфицированным коронавирусом человеком, которого невозможно изолировать от остальных. В этом случае продолжительность карантина сокращается с 21 до 14 дней», – сообщили во вторник в пресс-службе правительства.

В пятницу, 26 февраля, правительство издало постановление, которое вступило в силу 1 марта. Это постановление продлевало карантин для людей, которые не заболели коронавирусом сами, но попали под карантинные ограничения в связи с болезнью одного из членов семьи. 

Также теперь снят запрет на корпоративные обеды. Это вторая мера, которую правительство снова изменило через несколько дней после утверждения. Сотрудники все-таки имеют право обедать в столовых компаний, но должны соблюдать строгие правила. Изменения вступят в силу в среду, 3 марта. До этого правительство обязало сотрудников выносить еду из столовой и есть на рабочем месте.

 

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Источник: novinky.cz

 
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Темы
коронавирус пандемия Чехия
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