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В Чехии зафиксирован рекорд по количеству госпитализированных с коронавирусом

В Чехии зафиксирован рекорд по количеству госпитализированных с коронавирусом

420on 1516 0
В Чехии выявили еще 16 642 случая заражения коронавирусом. По данным Минздрава, репродуктивное число снизилось до 1,09.
В Чехии зафиксирован рекорд по количеству госпитализированных с коронавирусом

В Чешской Республике зафиксировано рекордное число госпитализированных с covid-19 — 8162 человека. Из них 1661 пациент находится в тяжелом состоянии. Количество активных случаев увеличилось до 154 580.

Число R уменьшилось с 1,12 до 1,09. Это число указывает, сколько людей могут заразиться коронавирусом от одного инфицированного человека. Индекс риска противоэпидемической системы (PES) упал с 79 до 76 пунктов. Он остается на пятом уровне опасности. 

В связи с критической ситуацией в больницах Пардубицкий край объявил «stav hromadného postižení osob». Это значит, что больницы могут действовать также, как во время массовых бедствий. Медицинские работники не могут уделять одинаковое внимание каждому пациенту, поэтому они должны устанавливать приоритеты лечения.

В Чешской Республике свободное передвижение людей между районами ограничено уже третий день. Ограничения будут действовать в течение трех недель. Компании с более чем 250 сотрудниками должны начать тестирование сотрудников с сегодняшнего дня. 

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Исчтоник: novinky.cz

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Темы
коронавирус пандемия Чехия ограничение
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