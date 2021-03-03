Чешская Республика отказалась от покупки миллиона доз вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения отказалось закупить у AstraZeneca один миллион вакцин против COVID-19, которые Объединенные Арабские Эмираты предложили Чешской Республике. Об этом серверу Respekt.cz сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек (ČSSD).

Причина отказа не совсем ясна. На веб-сайте говорится, что причиной может быть отсутствие европейского разрешения на вакцины, производимые в Индии.

«Я был разочарован решением Минздрава. Нам поступило предложение о закупке одного миллиона доз вакцины AstraZeneca в Объединенных Арабских Эмиратах, производимой по лицензии в Индии. Эта вакцина будет в Чешской Республике самое позднее через два месяца и значительно поможет нам в темпах вакцинации», — сказал Петржичек журналистам.

По его словам, министерство отклонило предложение, а также попытки МИД напрямую связаться с производителем в Индии. «Я понимаю, что цена выше, но это связано с мировым спросом», — добавил Петржичек.

Представитель Министерства здравоохранения в среду подтвердил позицию Центрального антикризисного штаба по поводу отказа от вакцины на том основании, что это было несанкционированное предложение, сообщает Respekt.

Согласно серверу, вполне возможно, что вакцины, произведенные в Индии, не будут лицензированы Европейским агентством по лекарственным средствам.

Британская компания AstraZeneca разработала новую вакцину против коронавируса совместно с Оксфордским университетом. Помимо Европы, вакцина также производится в Индии в сотрудничестве с компанией-партнером.

Чехия начала вакцинацию против covid-19 в конце декабря прошлого года. На сегодняшний день медицинские работники ввели в общей сложности 702 000 доз трех типов вакцин от разных производителей. Помимо AstraZeneca, это вакцина от Moderna и Pfizer / BioNTech.

Прогрессу в борьбе с эпидемией препятствует отсутствие вакцины. Поэтому Чехия уже попросила другие государства о вакцинах. Некоторые государства уже предоставили помощь: Франция — 100 000 доз, Германия — 15 000 и Израиль — 5 000.