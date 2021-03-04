Жители Чехии не соблюдают обязанность носить медицинские маски на улицах

Некоторые жители Чехии не носят маски и респираторы на улицах. Тем не менее средства защиты органов дыхания обязательны даже за пределами населенного пункта, если невозможно соблюдать двухметровую дистанцию между людьми. Прогулки на природе без маски возможны только в одиночестве или в окружении членов семьи.
Тканевые маски также недопустимы, но можно использовать медицинскую маску, соответствующую стандарту и предотвращающую распространение вируса. Большинство людей все-таки носят респиратор на улице, в магазинах и в транспорте.
Кроме респиратора разрешены наномаски, которые соответствуют стандарту эффективности фильтрации не менее 94 процентов.
Источник: novinky.cz