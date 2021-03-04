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Жители Чехии не соблюдают обязанность носить медицинские маски на улицах

Жители Чехии не соблюдают обязанность носить медицинские маски на улицах

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С 1 марта, согласно постановлению правительства, действует обязанность носить медицинскую маску или респиратор в общественных местах. Это правило распространяется не только на магазины или транспортные средства, но и на улицы.
Жители Чехии не соблюдают обязанность носить медицинские маски на улицах

Некоторые жители Чехии не носят маски и респираторы на улицах. Тем не менее средства защиты органов дыхания обязательны даже за пределами населенного пункта, если невозможно соблюдать двухметровую дистанцию между людьми. Прогулки на природе без маски возможны только в одиночестве или в окружении членов семьи. 

Тканевые маски также недопустимы, но можно использовать медицинскую маску, соответствующую стандарту и предотвращающую распространение вируса. Большинство людей все-таки носят респиратор на улице, в магазинах и в транспорте.

Кроме респиратора разрешены наномаски, которые соответствуют стандарту эффективности фильтрации не менее 94 процентов.

 

Источник: novinky.cz

 
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коронавирус пандемия
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