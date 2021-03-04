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В среду число инфицированных covid-19 в Чехии увеличилось на 15 088 человек

В среду число инфицированных covid-19 в Чехии увеличилось на 15 088 человек

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В среду число инфицированных в Чехии увеличилось на 15 088 человек. Индекс PES держится на уровне 76 баллов.
В среду число инфицированных covid-19 в Чехии увеличилось на 15 088 человек

Число пациентов, госпитализированных с коронавирусом в настоящее время, составляет 8 231. В среду было проведено 30 172 ПЦР-теста и 56 325 антигенных тестов. От коронавируса погибли 21 128 человек. 

Значение индекса PES в четверг утром было на уровне 76 баллов. В начале января в Чехии по-новому начали подсчитывать баллы. Определяющим фактором становится уже не соотношение положительных тестов, а количество людей, у которых коронавирус подтверждается только после их госпитализации.

На сегодняшний день из-за критической ситуации в больницах губернаторы и мэр Праги могут привлечь к работе с инфицированными коронавирусом пациентами  врачей из амбулаторных отделений и немедицинских специалистов из сферы здравоохранения. Исключения — терапевты и гинекологи. Правительство приняло решение в среду. Некоторые больницы уже исчерпали свои возможности.


Всего за время эпидемии в Чехии заболели 1 284 288 человек, вылечились — 1 104 592. Сейчас инфицированы — 158 568.

 

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Источник: seznamzpravy

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Темы
коронавирус пандемия Чехия
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